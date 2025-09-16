Tón v tónu, dlouhé sukně, průsvitné halenky a květinové vzory: takové modely dirndlů – ženských lidových krojů z jižního Německa či Rakouska tvořených šaty, zástěrou a blůzkou – budou letos na Oktoberfestu podle módních expertů nejčastěji k vidění. Odborníci na módu se také shodují na tom, že dirndly křiklavých barev s pestrými květinovými vzory z desátých let nyní ustupují krojům v tlumených barvách a z hrubých přírodních materiálů.
Christian Mainka, který řídí mnichovský obchod s kroji Trachten Redl, změnu vidí jako návrat ke klasice. „Mnohé se přejímá ze současné módy,“ řekl. Trend odívání na letošním Oktoberfestu se tak bude řídit zásadou, že méně znamená více.
Obzvláště poptávané jsou letos dirndly v decentních barvách a také s květinovými vzory, což bylo k vidění v raných dobách krojové módy. Na blůzky se pak vrací nabírané rukávy. „Z volánů, které jsme měly již v loňském roce, jsou nyní dvojité kanýry,“ říká Nina Munzová z mnichovské prodejny Trachten Angermaier. Na vzestupu jsou podle ní rovněž průsvitné halenky s květinovými výšivkami.
U mužů pak Munzová považuje za hlavní, aby jim dobře seděly kožené kalhoty. „Když člověk vstoupí u hlavního nádraží do jakéhokoli obchodu, nedostane bohužel žádné kožené kalhoty, ale kalhoty z umělotiny,“ řekla. Trendem u kožených kalhot jsou v letošním roce pěkné výšivky, oblíbené jsou například ty v podobě chmelových hlávek, ale také vinných hroznů.
Zajímavostí je fakt, že v 19. století nebyly dirndly považovány za oktoberfestovou módu. „Povyk s dirndly vytvořily až velké firmy. Ty začaly vytvářet dirndlové kolekce speciálně pro Oktoberfest nebo obecně pro pivní slavnosti,“ vysvětlila Annamirl Raabová z Bavorského krojového svazu. Tyto festivalové dirndly tak podle Raabové nepatří k tradičním bavorským krojům.
Zeptejte se Preclíka
Ne vše na Oktoberfestu však míří k minulosti, všeněmecká slavnost piva totiž letos následuje i aktuální trendy. Oktoberfest tak letos poprvé ovládne umělá inteligence. Nejen návštěvníci se mohou s dotazy obracet na chatbota BreznBot (PreclíkBot), za kterým stojí bavorská rozhlasová a televizní společnost Bayerischer Rundfunk (BR) a společnost Ippen Digital.
Debata s Preclíkem je možná i v češtině. „Co bys chtěl vědět? Můžeš se ptát na cokoliv ohledně festivalu, jako jsou ceny piva, atrakce, tradice nebo aktuální novinky,“ odpověděl česky na otázku, zda je možné dotazy pokládat i česky.
Právě ceny na letošním Oktoberfestu je téma, které asi návštěvníky zajímá nejvíc. Populární slavnosti piva. Jak zjistil deník Bild, ceny letos opět vzrostou. A ne málo. Za litr vody návštěvníci zaplatí v jednom ze stánků 15,33 eura (asi 383 Kč), vyskočila i průměrná cena piva. Zatímco loni stál litr piva 14,73 eura, letos to bude 15,25 (381 Kč), což je o 3,52 procenta více.
Přitom, jak deník připomíná, před šesti lety se litr piva prodával za 11,80 eura, což činí nárůst téměř 30 procent. A průměrná cena vody je letos 10,95 eura. Podle organizátorů návštěvníci Oktoberfestu utratí v areálu festivalu 90–100 eur denně. Trend roste, před šesti lety to bylo kolem 70 eur.
Bild se zamýšlí nad tím, zda ceny produktů nejsou nezákonné. Podle mnichovské radnice město ceny neurčuje, ale kontroluje jejich vhodnost a porovnává je s okolními podniky. Letošní ceny piva v mnichovských restauracích se pohybují od 7,70 do 13,40 eur za litr. Průměrná cena vody je 7,74 eura za litr.
Loňský Oktoberfest navštívilo 6,7 milionů lidí. Piva se vypilo asi sedm milionů mázů. „Oktoberfest byl obzvlášť uvolněný,“ zhodnotil loňský ročník šéf festivalu Clemens Baumgärtner. Letošní ročník se na Tereziánské louce v Mnichově koná od 20. září do 5. října.