„Mám stejnou rakovinu jako Joe Biden. Mám rakovinu prostaty, která se rozšířila do kostí,“ přiznal americký kreslíř v pondělní epizodě svého pořadu Real Coffee with Scott Adams na portálu YouTube.

Zároveň dodal, že na smíření se s diagnózou měl dostatek času. V posledních týdnech pracoval na vyřízení všech osobních záležitostí a věnoval čas svým blízkým. V neděli vyjádřil respekt Bidenovi a jeho rodině, kteří se společně s lékaři rozhodují o dalších možnostech léčby.

Scott Adams celosvětově proslul zejména komiksem Dilbert, se kterým přišel již v roce 1989. Šlo o mnohaletou stálici nejen v americkém tisku, která si získala obrovskou popularitu zejména díky satirickému pohledu na korporátní kulturu.

Úspěch a pak pád

Od roku 1999 komiksové příběhy inženýra Dilberta vycházely i na stránkách MF DNES, odkud se v roce 2006 přestěhovaly na sesterský portál iDNES.cz. Na něm nové příběhy z kanceláře pravidelně vycházely až do předloňského března.

Tehdy ale syndikát Andrews McMeel, který komiks distribuoval, oznámil, že spolupráci s kreslířem Scottem Adamsem ukončí. Rozhodl se tak kvůli výroku amerického kreslíře na adresu černochů, kteří v tehdejším průzkumu veřejného mínění nesouhlasili s tvrzením, že „je v pořádku být bílý“.

V tomto průzkumu většina dotázaných s uvedeným tvrzením vyjádřila souhlas, Adams si ale všímal toho, že 26 procent respondentů tmavé pleti uvedlo opačné stanovisko. Označil je proto za členy rasistické nenávistné skupiny. Svých slov se ani později nikdy nevzdal a dál je obhajoval.

Reakce amerických médií na sebe nenechala dlouho čekat. Krátce poté se od Dilberta začaly odklánět nejznámější americké listy, a to včetně Los Angeles Times, Chicago Tribune nebo The San Antonio Express-News. Adamsovi nepomohlo ani to, že dle jeho slov mělo jít o nadsázku.

„Z komiksu, který byl dříve vtipný, se stal nástroj urážek a zloby,“ uvedla kupříkladu šéfredaktorka listu San Francisco Chronicle, který přestal Dilberta vydávat už v roce 2022.

Distributor spolupráce s Adamsem ukončil 3. března roku 2023. Poslední díl komiksu na iDNES.cz se objevil 10. března téhož roku a úplné skončení distribuce nastalo o dva dny později. Do té doby se pravidelně objevoval ve dvou tisících novinách a webech v 57 zemích po celém světě.