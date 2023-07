Dianin svetr s černou ovcí jde do dražby. Nedávno ho našli roztržený na půdě

Devatenáctiletá lady Diana Spencerová byla v červeném svetru, na němž je vyobrazena osamělá černá ovce mezi řadami bílých ovcí, vyfotografována na zápase póla v červnu 1981, krátce po zasnoubení s princem Charlesem, který byl tehdy následníkem britského trůnu.

Princezna Diana byla již od začátku módní ikonou a jednou z nejfotografovanějších žen světa. A to bylo velkým impulsem pro návrhářky Sally Muirovou a Joannu Osbornovou, které svetr pro Lady Di ušily ve své malé firmě Warm & Wonderful.

O několik týdnů později po odeslání však dostaly návrhářky oficiální dopis, který napsal Dianin osobní tajemník Oliver Everett, v němž vysvětloval, že Diana svetr poškodila, a žádal jeho opravu nebo výměnu. Podle návrhářek měl svetr natržený rukáv, který pravděpodobně způsobil zásnubní prsten vysázený diamantem a safírem.

„K našemu úžasu jsme se o lady Dianě Spencerové v tomto svetru dozvěděly poprvé, když jsme ji viděly na titulní straně jednoho z nedělních novin. Její vliv se projevil téměř okamžitě poté, což vedlo k prudkému nárůstu prodeje a povědomí veřejnosti o naší malé značce, za což jí budeme navždy vděční “ uvedly návrhářky,“ řekly návrhářky.

Podle aukční síně Sotheby’s původní roztržený svetr objevily návrhářky letos v březnu na půdě. Byl zastrčený v malé krabici vedle bavlněného přehozu.

Média již dlouho spekulují nad možnými skrytými významy Dianina výběru oblečení. A v tomto případě svetr vyvolal spekulace o tom, zda si princezna tento vzor s jednou černou ovce neoblíbila s důvodu toho, že se v královské rodině cítila jako outsider. Jiní si jej jednoduše vykládají jako oslavu britského venkova a zemědělské historie.

Britská značka Warm & Wonderful červený svetr s řadami bílých ovcí uprostřed s černou prodává za 156 liber (4 300 korun).

Svetr za dva miliony

Tento výjimečný oděv, pečlivě zachovaný, v sobě nese šepot půvabu, šarmu a citu pro módu princezny Diany,“ uvedla pro agenturu Reuters Cynthia Houltonová, globální vedoucí oddělení módy a doplňků v Sotheby’s.

„Pokud jste princezna Diana, jistě máte přístup ke spoustě kousků oblečení, které byste si mohla vybrat. A skutečnost, že si přála nový svetr a o dva roky později si ho opět oblékla z její strany vypovídá o tom, jak moc pro ni tento svetr znamenal,“ řekla agentuře Reuters na pondělní tiskové předpremiéře v Londýně Cynthia Houltonová, globální šéfka módního oddělení Sotheby’s.

Cena svetru, který se prodává spolu se dvěma Everettovými dopisy, adresovaný návrhářkám, se odhaduje na 50 až 80 tisíc dolarů (1,5 - 2 miliony korun). Svetr a dopisy jsou v londýnské Sotheby’s vystaveny do středy a v září budou vystaveny v New Yorku. Online dražba bude zahájena 31. srpna a potrvá do 14. září.

Začátkem letošního roku aukční síň Sotheby’s prodala fialové sametové večerní šaty bez ramínek, které měla Diana na sobě a které pro svou podzimní kolekci z roku 1989 navrhl Victor Edelstein, za něco málo přes 600 tisíc dolarů (15 milionu korun).