Společnost DHL běžně převáží balíčky s knihami, hračkami či elektronikou, ale i velké zásilky v nákladních kontejnerech. Na závěr roku však pravidelně sestavuje seznam pěti nejneobvyklejších zásilek uplynulých dvanácti měsíců.
V únoru například DHL přepravilo 17 vzácných antilop. Ze záchranné stanice na Floridě v USA putovali bongové horští do rezervace na úpatí hory Mount Kenya v Keni. Antilopy letěly ve zvláštním letadle vybaveném boxy pro přepravu zvířat.
Ze Švýcarska do Španělska, Británie, Brazílie a na řadu dalších míst po celém světě převážela v březnu DHL závodnickou helmu, kterou postupně podepisovali všichni žijící mistři světa formule 1. Zvláštností přitom je, že ji podepsal i Michael Schumacher, který se v roce 2013 vážně zranil na lyžích a od té doby se neobjevil na veřejnosti.
Podle tiskové zprávy mu jeho žena Corinna pomohla napsat na helmu iniciály M. S. Kopie helmy se vydražila a peníze dostala nadace pro boj s demencí, kterou založil někdejší pilot formule 1 Jackie Stewart.
Z Berlína do Singapuru pak putovalo za pomoci společnosti DHL 151 soch medvědů, které jsou známé z ulic německé metropole. Zásilka uměleckých předmětů vážila celkem 37 tun.
Mimořádný byl letos v listopadu také převoz mladého paviána, kterého DHL transportovala z Bahrajnu do Džibutska. Opičí mládě jménem Saadoon bylo obětí nelegálního obchodu se zvířaty, nyní je v záchranné stanici nedaleko džibutské metropole.