Devadesátky jsou v módě. Odborníci vysvětlují, proč se k nim stále vracíme

„Láska k devadesátkám stále přetrvává, částečně proto, že to bylo poslední nadechnutí analogové éry, než internet ovládl každý aspekt našich životů,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Lauren Bravová, novinářka a autorka knihy What Would the Spice Girls Do?
Autorka připomněla, že devadesátá léta byla obdobím historických zlomů, které přinášely naději. Zmiňuje například pád berlínské zdi v roce 1989, který měl zásadní vliv na začátek 90. let, zánik apartheidu v Jižní Africe či vzkvétající ekonomiku v USA. Zmínila také obrat v britské politice v roce 1997, kdy labouristé získali po téměř 20 letech drtivou většinu.
„Devadesátá léta byla nadějnější doba, Británie se cítila jako skvělé místo, a v posledních 10 letech, zejména po brexitu, naše postavení ve světě už není tak silné,“ uvedl Charlie Gilkes, podnikatel a spoluzakladatel pohostinské společnosti Inception Group.
I on se při otevření nového podniku inspiroval devadesátkami, v září otevřel bar v Londýně, nazvaný Bunga 90, s tématikou 90. let. „Bylo to nejbláznivější otevření, jaké jsme kdy měli, co se týče poptávky,“ říká Gilkes, jehož společnost provozuje bary a restaurace už 16 let.
Nový bar podle něj navštěvují zákazníci, kteří v devadesátých letech ještě nebyli ani na světě, ale také dnešní třicátníci a čtyřicátníci. V baru se servírují nápoje, které byly populární v 90. letech. „Uvědomuji si tu ironii, že se lidé o baru dozvídají na Instagramu a my se vracíme do doby bez sociálních médií,“ zmínil Gilkes.
Na dobu vzpomínají s láskou
Matthew Pateman, který vede vede katedru anglického jazyka a kreativních umění na Edge Hill University, uvedl, že mnoho lidí, kteří dneska produkují televizní pořady nebo organizují stadionové turné a jsou nyní ve svých pozdních 30, 40 nebo 50 letech, si 90. léta pravděpodobně pamatují s láskou.
Roli podle něj hrají i komerční a praktické důvody. Je podle něj jednodušší opřít se o osvědčené a známé značky nebo formáty z minulosti než riskovat s něčím úplně novým. Zmiňuje například comeback skupiny Oasis, která byla jednou z největších hudebních hvězd 90. let., a vyprodává stadiony po celém světě.
Nostalgii za 90. léty považuje v Británii za zvlášť silnou. „Došlo k masivnímu rozmachu britského popu a k pocitu kulturního nadšení, přičemž britská vlajka byla symbolem skutečné jednoty – ať už šlo o Spice Girls nebo Bowieho kabát z roku 1997,“ uvedl Pateman s odkazem na kabát s motivem britské vlajky, který navrhl Alexander McQueen a který zesnulý rockový idol David Bowie nosil v roce 1996.
„Měli jsme éru Cool Britannia: drtivé vítězství Labouristů, měli jsme Spice Girls a mladé britské umělce, kteří získali obdiv po celém světě, a panovala tu nálada obrovského optimismu do budoucna,“ zmínila Lauren Bravová a zároveň dodala, že to byla možná poslední doba, kdy si pamatuje, že se země takto cítila.
Labouristé zvítězili i ve volbách v roce 2024. Podle průzkumu agentury Ipsos nicméně premiér Spojeného království Keir Starmer patří mezi nejméně populární premiéry v historii. Agentura Bloomberg také odkazuje na některá ne pozitivně působící ekonomická data. Například podle britského Úřadu pro národní statistiku byly v roce 1997 náklady na koupi domu v Londýně čtyřnásobkem průměrného ročního příjmu. V roce 2024 vzrostly na více než jedenáctinásobek.