Deutsche Telekom zvažuje fúzi s T-Mobilem. Vznikl by největší operátor na světě

Jan Dvořák
  18:00
Společnost Deutsche Telekom AG zvažuje úplné sloučení se svou americkou pobočkou T-Mobile US, což by vedlo k vytvoření nadnárodní telekomunikační skupiny. Byla by to dosud největší veřejná fúze a akvizice, uvedly zdroje obeznámené s touto záležitostí. Před sloučením firem je však ještě mnoho překážek včetně nutnosti získat politickou podporu v Berlíně i ve Washingtonu.
Vlajky s logem společnosti Deutsche Telekom AG vlají před budovou ústředí v Bonnu. (1. dubna 2026) | foto: Reuters

Společnost Deutsche Telekom je již nyní největším akcionářem T-Mobilu s podílem přibližně 53 procent. Německý operátor podle těchto zdrojů zvažuje vytvoření nové holdingové společnosti, která by podala nabídku na odkup akcií jak společnosti Deutsche Telekom, tak i T-Mobile. Zdroje si nepřály být jmenovány, jelikož jde o důvěrné informace, uvedla agentura Bloomberg.

Potenciální transakce by vedla k vytvoření jediné zjednodušené skupiny společností, která by řídila provoz společností Deutsche Telekom a T-Mobile a jejíž vlastníky by byli současní investoři obou firem. Spojený subjekt by poté mohl usilovat o kótování na burze v USA a na některé z hlavních evropských burz, ačkoli podrobnosti se podle některých zdrojů teprve vypracovávají.

Deutsche Telekom vymaže v Evropě zbývající bílá místa. Má řešení

Jednání jsou zatím v počáteční fázi a k realizaci jakékoli transakce by byla nutná politická podpora, uvedly zdroje. Podrobnosti případné dohody se navíc mohou ještě změnit. Společnosti již několik let s přestávkami zvažují užší spolupráci a není jisté, zda se tentokrát rozhodnou v tomto směru pokračovat. Díky fúzi by tak mohl vzniknout největší mobilní operátor na světě podle tržní kapitalizace, který by předstihl společnost China Mobile s tržní hodnotou přibližně 234 miliard dolarů.

„V souladu se svou obvyklou praxí se společnosti Deutsche Telekom a T-Mobile US nevyjadřují ke spekulacím týkajícím se jejich podnikatelské činnosti a k vašemu dotazu nemáme k dispozici žádné konkrétní informace, ke kterým bychom se mohli vyjádřit,“ uvedl mluvčí společnosti Deutsche Telekom v e-mailovém prohlášení.

Možné překážky

Transakce se však ještě může potýkat s významnými překážkami, včetně nutnosti získat politickou podporu v Berlíně a ve Washingtonu. Německá vláda a státní banka KfW vlastní v Deutsche Telekomu dohromady podíl ve výši přibližně 28 procent, což jim dává při jakékoli transakci značný vliv.

Aby společnosti ke kroku získaly souhlas, budou možná muset zvážit závazky, že si v Německu ponechají významnou základnu a budou v USA dál investovat, uvedly některé zdroje. Není jasné, zda by německá vláda takovou dohodu podpořila, protože by jí to přineslo menší podíl ve společném podniku.

Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě

Firmy by by také musely přesvědčit investory, že výhody vytvoření větší nadnárodní telekomunikační skupiny převažují nad výhodami existence dvou samostatných, specializovanějších společností, které mohou přilákat investory se zájmem o jejich konkrétní trh.

Podle těchto zdrojů by nová holdingová společnost byla pravděpodobně založena v některé z evropských jurisdikcí mimo Německo. Podobnou strukturu již společnosti v minulosti využily při mezikontinentálních megatransakcích, například při fúzi amerického giganta v oblasti průmyslových plynů, společnosti Praxair Inc., s německým konkurentem Linde AG v hodnotě přibližně 35 miliard dolarů.

Evropská brzda

V únorovém podcastu varoval generální ředitel společnosti Deutsche Telekom Tim Hoettges, že významnou překážku, která brání pokroku při budování digitální infrastruktury na kontinentu, představuje evropská regulace. Uvedl, že ačkoli se společnost Deutsche Telekom stala globálním hráčem, její tržní hodnotu téměř výlučně zvyšují její aktivity v USA.

Jack Daniel’s a pastis pod jednou střechou. Chystá se fúze dvou podnikatelských rodin

Tento možný krok přichází v době rostoucího napětí mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými lídry, jako je německý kancléř Friedrich Merz, kteří se neshodují v otázkách od cel až po alianci NATO.

Evropská unie momentálně připravuje nové pokyny pro fúze, které by mohly usnadnit vznik evropských lídrů dostatečně silných na to, aby mohli konkurovat americkým a čínským soupeřům. Zároveň se mnoho evropských firem zajímá o akvizice v USA, aby mohly těžit z rychlejšího růstu na tomto trhu, uzavírá Bloomberg.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

