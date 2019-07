Propuštění zaměstnanci Deutsche Bank se míjeli s krejčími obleků pro své šéfy

V pondělí ráno začala investiční banka rušit celá obchodní oddělení v Austrálii, Asii i v Evropě. Podle svědků z Londýna mnozí zaměstnanci opouštěli budovu s pláčem. I přesto pozornosti médií neunikli krejčí ze společnosti Fielding & Nicholson, kteří v den velkého propouštění vycházeli z kanceláří banky s taškami na luxusní obleky.

O společnosti Fielding & Nicholson je známo, že nejlevnější obleky šije za 1200 liber (34 132 Kč). Napsal o tom britský deník The Guardian.

„Naše načasování nebylo zrovna vhodné. Myslím, že mnoho propuštěných byli různí obchodníci, kteří nenosí obleky. My jsme přišli za našimi klienty, kteří zjevně nebyli škrty ovlivněni,“ okomentoval situaci zakladatel firmy Ian Fielding-Calcutt.

„Zhotovení obleků od Fielding & Nicholson trvá až 8 týdnů. Ceny začínají na 1200 librách a mohou se vyšplhat tak vysoko, jak si zákazník vybere,“ sdělil jiný zaměstnanec firmy.



Odborníci předpovídají, že v Londýně, ve kterém pro banku pracuje přibližně 7 tisíc lidí, by mohlo přijít o práci až 3 tisíce pracovníků.

Obraz vrcholových manažerů, kteří dostávají luxusní obleky, zatímco ostatní zaměstnanci jsou po mnoha letech propuštěni, asi není to, co Deutsche Bank chtěla. Generální ředitel banky Christian Sewing v pondělí navštívil Londýn a opakovaně prohlásil, jak moc lituje rozhodnutí propustit pětinu globálních pracovníků.



Zlaté padáky pro neschopné zaměstnance

Drahé obleky v době restrukturalizace však nejsou jediným terčem kritiky. Dalším nemístným krokem jsou podle odborníků velkorysé zlaté padáky pro neschopné pracovníky managementu. Jak uvedl britský deník Financial Times, německá banka zaplatila odstupujícím vrcholovým manažerům, kteří byli propuštěni v posledních 14 měsících, odstupné ve výši 52 milionů eur. Částka téměř odpovídá ročnímu platu banky za celou správní radu. V roce 2018 bylo správní radě vyplaceno 55,7 milionů eur.



„Vysoké odstupné pro vyhozené manažery je k vzteku,“ řekla lovkyně talentovaných lidí Christine Kuhlová z Frankfurtu nad Mohanem, která je partnerem společnosti Odgers Berndtson a dodala, že je to v podstatě odměna pro ty vedoucí pracovníky, kteří odváděli špatnou práci.



„Zlaté padáky pro neúspěšné manažery, zatímco tisíce zaměstnanců ztrácejí práci, jsou naprosto nevhodné,“ okomentoval situaci vedoucí lobbistické skupiny Finance Watch Germany Gerhard Schick.



Akcie banky klesají

Hned druhý den poté, co Sewing představil svůj plán restrukturalizace, akcie Deutsche Bank klesly o 4,2 procent na 5,85 liber (166 Kč). Ředitel sdělil, že program na snižování nákladů, jehož cílem je zvýšit příjmy, bude stát 7,4 miliardy eur. Banka chce také investovat 13 miliard eur do nových technologií.



Analytici Royal Bank of Canada v pondělí přehodnotili svůj odhad akcií. Z osmi dolarů jej snížili na 7 dolarů. Podle nich není jisté, zda Sewing zvládne splnit restrukturalizační plán tak, jak slíbil.



Šéf banky v pondělí sdělil, že část svého základního platu ve výši 3,3 milionů eur v příštích několika letech investuje do akcií Deutsche Bank. Agentura Reuters v úterý oznámila, že Sewing za akcie každoročně utratí 25 procent svého platu, což je ročně 825 tisíc eur.



Deutsche Bank by mohla udržet pohromadě pozůstatky své investiční banky i po vyřazení své divize prodeje a obchodování s akciemi. Konkurenti v Londýně i New Yorku však budou kolem banky kroužit jako supi, aby k sobě přetáhli nespokojené zkušené bankéře. Sewing uvedl, že banka bude zaměstnancům, kteří si to zaslouží, vyplácet odměny i přesto, že za posledních pět let je ve ztrátách.