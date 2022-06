Deutsche Bank přestane vydávat hotovost u přepážek. Klienti si odvykli, tvrdí

„Hlavním úkolem pobočky je prodej,“ řekl Stoy. „Poradenství klientům v oblasti investic, hypoték, do určité míry spotřebitelských úvěrů a pojištění, pak budou pobočky znovu ziskové,“ dodal.

Hotovost se Deutsche Bank podle plánů chystá ve střednědobém horizontu nabízet jen v několika velkých centrech. Ve většině poboček banky pak budou bankovky dostupné pouze z bankomatů.

Banka uvedla, že plán je také reakcí na změny v chování zákazníků. Pokud jde o placení a manipulaci s hotovostí, „je patrný jasný trend k bezhotovostním platbám“, uvedla společnost. Zákazníci si podle ní mohou hotovost opatřit v „široké síti bankomatů“ a peníze lze vybírat také při nákupu v mnoha supermarketech nebo na čerpacích stanicích.

Dorothea Mohnová z německého Federálního sdružení spotřebitelských organizací (vzbv) hovoří o kroku zpět ve vztahu ke spotřebitelům. „Služba výdeje hotovosti by měla zůstat zachována tam, kde pobočky ještě jsou,“ uvedla Mohnová a dodala, že by se o to měli zasadit politici.

Počet bankovních poboček v Německu už roky klesá. Řada úvěrových institucí výrazně protřídila svou pobočkovou síť i proto, že stále více zákazníků provádí transakce na internetu. Některé banky dokonce účtují za vydání bankovek na přepážce poplatek.