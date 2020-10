Potravináři žádají po Británii tvrdší pravidla pro ochranu deštných pralesů

Chystaný zákon zakazuje velkým firmám využívat výrobky vzniklé s pomocí nelegálně odlesněných ploch. Několika společnostem se však zákon nelíbí. Požadují, aby se zákaz vztahoval na veškeré odlesňování. Dopad na životní prostředí a na přírodu je podle nich stejný, ať už byly stromy poražené legálně, nebo nelegálně. Informuje o tom zpravodajský server BBC.

„Když se omezí opatření na nezákonné odlesňování, nedosáhne se zastavení ztráty přírodních ekosystémů, zvláště když vlády mohou samy rozhodnout, co je legální,“ stojí v dopise britské vládě, který firmy odeslaly v den, kdy končí lhůta pro konzultace ohledně ochrany lesů.

Mezi podniky, které tvrdší pravidla žádají, patří společnost Unilever, Tesco, německý Lidl, producent kuřat Pilgrim’s Pride nebo americký řetězec restaurací rychlého občerstvení McDonald’s. Celkově je pod výzvu podepsáno 21 velkých potravinářských firem.



Vláda plánuje, že nový zákon by se vztahoval pouze na velké firmy. Ty se však domnívají, že takto vzniklé suroviny by dál ve velkém dovážely středně velké podniky. Zamýšlený efekt by nenastal, žádají proto změnu připravovaného zákona.

Experti se domnívají, že vinu na odlesňování má především zemědělství. Odhaduje se, že podíl kácení stromů a příprava půdy pro chov nebo pěstitelství na celosvětových emisích skleníkových plynů činí 11 procent, jak píše BBC.

Video: Požáry v Amazonii jsou vidět až z vesmíru: