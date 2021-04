Deskovkám se během pandemie daří. Francouzská firma skupuje ty nejoblíbenější

Pokud patříte mezi milovníky deskovek, určitě jste už slyšeli o Osadnících z Katanu, Pandemii, společenských hrách inspirovaných Pánem prstenů a Hře o trůny, železniční deskovce Ticket to Ride či karetní hře 7 Wonders. zatímco ještě před deseti lety by každá z těchto her pocházela od jiné firmy, dnes už všechny patří pod francouzskou společnost Asmodee Holding.



Stejně jako v populární hře Monopoly, kde je cílem hry skupovat co možná nejvíce políček, Asmodee v tichosti nakoupila řadu herních studií a vydavatelských licencí na deskové hry. Firma se sídlem v Paříži, která má okolo 750 zaměstnanců, má momentálně pod sebou desítky her, které distribuuje do celého světa.

Francouzskou firmu založil v roce 1995 válečný veterán Marc Nunès poté, co na trhu prorazil s několika deskovými hrami postavenými na principu fantasy her na hrdiny podobajících se americké Dungeons and Dragons (v Česku je obdoba této hry známá jako Dračí doupě, pozn. red.).



Jeho původní plán bylo vymýšlet vlastní hry, které by následně prodával, ale nebyl o ně příliš velký zájem. K vlastním fantasy hrám tedy postupně začal přidávat i jiné typy, jako je například karetní hra Uno nebo Hasbro’s Yahtzee, která je hrána s kostkou. Později odkoupil práva i na party hru Jungle Speed, které se jen ve Francii prodalo okolo 4 milionů. Od roku 2007 se pak firma, která během let vystřídala několik vlastníků, začala zaměřovat na nákup her od jiných studií a výrobců.

Ačkoliv podle agentury Bloomberg firma nechce sdělit, v jaké se momentálně nachází finanční situaci, podle dosud uveřejněných tiskových zpráv v roce 2019 vydělala okolo 550 milionů eur. Je tak jasné, že zisky firmy závratně stoupají, jelikož v roce 2017 si přišla na 442 milionů eur a v roce 2013 na 125 milionů eur, jak uvádí akciový fond Eurazeo, který společnost mezi lety 2014 a 2018 vlastnil.

Deskovky zažívají boom

Trhu s deskovkami se v posledních letech velmi daří, v minulém desetiletí se trh zvedl o 10 % a za minulý rok se ještě zdvojnásobil. Důvodů, proč tomu tak je, existuje hned několik. Jedním z nich je například rostoucí obliba herních kaváren a jiných podniků, kde si lidé za poplatek mohou přijít zahrát společenské hry. V posledním roce také k popularitě her významně přispěl covid, kvůli kterému plno lidí oprášilo deskovky, které jim roky ležely ve skříni. A shánějí se po dalších.

Podle společnosti Ample Market research čekají herní průmysl dobré časy a odhaduje se, že do roku 2026 trh s hrami vyroste o dalších 80 % a jeho celková hodnota se bude pohybovat okolo 30 miliard dolarů. Jedničkou na trhu s hrami prozatím zůstává firma Hasbro, která vydává populární deskovky jako jsou Monopoly nebo Scrabble, firma Asmodee ji ale pomalu začíná dotahovat a podle současného vývoje je pravděpodobné, že se na trhu stane nejvíce dominantním hráčem.

Monopol ubírá kreativitu

Podle některých herních nadšenců jsou ale firmy, které si v herním světě dělají monopol problematické, jelikož se dostatečně nezaměřují na to, aby byly hry inovativní a kreativní. Stěžují si také na to, že ačkoliv jsou deskovky čím dál dražší, studia se spíše než na vymýšlení novinek zaměřují na odkup práv k filmovým trhákům z Hollywoodu.



„Do herní komunity přineslo spojování studií pod velké firmy jistou jednotvárnost. Studia se spíš než na nové hry zaměřují na další a další vydání již známých her a ve velkém nakupují licence k marvelovkám nebo Hvězdným válkám, na základě čehož je převlékají hry do jiného kabátu. Úplně vymizela kreativita,” uzavřel na adresu velkých herních studií blogger W. Eric Martin, který se hrami dlouhodobě zabývá.