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Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš

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  16:25
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Německý kancléř Friedrich Merz hovoří v sídle CDU v Berlíně po zveřejnění...

Německý kancléř Friedrich Merz hovoří v sídle CDU v Berlíně po zveřejnění prvních odhadů výsledků zemských voleb v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku. (20. září 2026) | foto: Reuters

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz v Berlíně (10....
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...
Německý kancléř Friedrich Merz hovoří s novináři v berlínské centrále CDU. (20....
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Německý kancléř Friedrich Merz vyzval v dopise Evropskou komisi, aby neustupovala od plánu na zavedení systému emisních povolenek ETS2. Napsal to dnes časopis Der Spiegel, podle kterého Merz odmítá jakékoli další změny systému.

Zavedení ETS2 se brání řada členských států EU, velkým odpůrcem systému je také český premiér Andrej Babiš.

Je to za posledních 24 hodin druhý velmi vážný zárodek konfliktu. O den dříve list Financial Times (FT) napsal, že Merz požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Berlín jinak hrozí zablokováním jednání o budoucím rozpočtu sedmadvacítky. Mimo jiné Babiš to dnes označil za vydírání.

„Věřím, že Evropská komise bude v obchodování s emisemi držet udaný směr, a poskytne tak evropským podnikům a domácnostem jistotu při plánování,“ uvedl podle časopisu kancléř Merz v dopise, který adresoval předsedkyni komise Ursule von der Leyenové. „Další změny odmítám,“ dodal.

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Systém obchodování s emisními povolenkami (ETS1) EU zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku. ETS2 počítá s rozšířením systému povolenek na další sektory, zejména na silniční dopravu a vytápění budov. Po odkladu by měl začít platit v roce 2028.

Podle kritiků bude systém dopadat nepřímo i na domácnosti a malé firmy prostřednictvím vyšších cen paliv a energií. Jeho součástí má být i sociální klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Podle časopisu Der Spiegel není Merzovo úsilí motivováno ekologickými úvahami, ale obavou z dopadů na hospodářskou konkurenceschopnost Německa. Evropský systém by měl nahradit německý národní systém emisních povolenek, který řada jiných zemí EU přitom nemá. Také systém ETS1 Merz podle Spiegelu v dopise von der Leyenové obhajuje jako „dobře fungující, tržní systém, který nesmíme zpochybňovat“.

Na konci října členské státy EU a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o změně návrhu Evropské komise, který se týká systému obchodování ETS1. Komise navrhla upravit takzvanou rezervu tržní stability, která reguluje nabídku povolenek na trhu.

Vyhrožuje, vydírá. Babiše a Fica nahněval Merzův požadavek ohledně Ukrajiny

Původně chtěla zastavit mechanismus, který povolenky při jejich nadbytku v rezervě definitivně ruší. Dohoda však počítá s jeho zachováním, přičemž hranice pro zneplatňování se zvýší ze 400 na 700 milionů povolenek. Dohodnuté změny reagovaly na požadavky některých vlád, včetně Polska, Itálie či Česka, které chtějí zmírnit dopady na ceny elektřiny.

Česká vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slíbila, že se vymezí proti emisním povolenkám první i druhé generace. Premiér Babiš dnes v Bratislavě uvedl, že kolegům ze Slovenska, Maďarska a Polska poslal návrh dopisu, kterým chce dosáhnout posouzení dopadů systému emisních povolenek. Podle něj je potřeba nově zvážit jeho vliv na inflaci či konkurenceschopnost.

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