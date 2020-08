Ostrov do zástavy nestačil. Aerolinky Virgin Atlantic žádají o pomoc USA

Firma v USA požádala o soudní ochranu před věřiteli. Vyhlášení bankrotu ve Spojených státech je totiž podle mluvčí letecké společnosti součástí soudního řízení v Británii. Aerolinky tak získají čas, než se jim podaří získat čerstvý kapitál.

Zakladatel společnosti Richard Branson v dubnu nabídl jako záruku možného úvěru svůj soukromý ostrov. U úterního soudu v Londýně uvedl, že dostupné finance Virgin Atlantic se v září smrští na 49 milionů liber (1,4 miliardy korun).

Ve smlouvách s držiteli dluhopisů je přitom uvedeno, že hotovost aerolinek nesmí klesnout pod 75 milionů liber (2,16 miliardy korun). Pokud by se tak stalo, musí společnost prodat své sloty na londýnském letišti Heathrow, čímž by přišla o svůj nejdůležitější výchozí bod a znamenalo by to pro ni jistý konec.

Jedním z důvodů, proč je na tom britská Virgin Atlantic hůř než jiné evropské aerolinie, je fakt, že naprostou většinu letů orientuje na dálkové mezinárodní trasy, které se v současné situaci setkávají jen s minimální poptávkou.

Úřad pro civilní letectví dopravci navíc minulý týden pohrozil soudní žalobou. Virgin totiž lidem nevracela peníze za zrušené lety ani po 120 dnech od předpokládaného odletu. A to i přesto, že jim je měla vrátit do sedmi dnů, informovalo BBC.

Pomoci chce i vesmírným programem

S restrukturalizačním plánem, který Virgin Atlantic představila minulý měsíc, souhlasí většina věřitelů. „Předpokládáme proto, že záchranný program a rekapitalizace vejde v platnost v září a zůstáváme sebejistí,“ cituje Bloomberg mluvčí aerolinek.

Plán například umožňuje leasingovým společnostem, které aerolinkám zprostředkovávají 24 letounů, vybrat si mezi třemi variantami: 15procentní slevu na poplatcích alespoň do září příštího roku, 80procentní snížení poplatků na toto období, nebo okamžité ukončení nájmu a vrácení letadel.

V záchranném balíčku aerolinky počítají s 1,2 miliardy liber (34 miliardy korun) ze soukromých zdrojů. Sám Branson, podle svých slov, do společnosti nalije dvě stě milionů liber (téměř 5,8 miliardy korun), které má v úmyslu získat ze svého vesmírného projektu Virgin Galactic. S půjčkou pro aerolinky v hodnotě 170 milionů liber (4,9 miliard korun) souhlasil hedgeový fond Davidson Kempner.

Restrukturalizační plán představil letecký dopravce v polovině července poté, co britská vláda zamítla jejich žádost o finanční pomoc. Branson přitom již v září slíbil, že pokud ke státní půjčce od Velké Británie dojde, zaručí se svým soukromým ostrovem Necker Island.

Z portfolia Bransonova konglomerátu Virgin Group jde už o druhého leteckého dopravce, který se kvůli pandemii koronaviru uchýlil k žádosti o bankrotovou ochranu. Prvním byla aerolinka Virgin Australia. V americkém vzdušném prostoru již o ochranu před věřiteli požádaly aerolinky Latam či Aviance, v Mexiku došlo na tamějšího vlajkového dopravce Aeromexico.

Delta Air Lines má svázané ruce

Kvůli nesnázím výše zmiňovaných aerolinií strádá i jeden z největších leteckých dopravců na světě Delta Air Lines. Do společností Aeromexico, Latam nebo právě Virgin Atlantic totiž v posledních letech investovala vysoké částky. V Bransonových aerolinkách má 49 procentní podíl.

Generální ředitel aerolinek Delta Ed Bastian uvedl, že jeho společnost nenabídne Virgin Atlantic finanční injekci. Britské zákony to navíc neumožňují, zabraňují totiž firmě Delta jakožto zahraničnímu investorovi, zvyšovat svůj podíl. Delta nicméně britskému dopravci odpustí nebo odloží platby v hodnotě 400 milionů liber.