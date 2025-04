20:00

Společnost Delta Air Lines tento týden převezme nové letadlo Airbus A350 v Japonsku místo ve Francii. Továrna ho nejprve dopraví z Toulouse do japonského Tokia, další destinace letadla zatím není známa. Letoun však může zůstat v mezinárodním provozu, aniž by přistál v USA. Teprve pak by byl kvalifikován jako nové letadlo, na které by se vztahovala dovozní cla.