„Trumpovy účty" slibují snížení sociálních rozdílů. Podpořil je i známý miliardář

  9:00
Miliardář Michael Dell s manželkou Susan darují 6,25 miliardy dolarů (kolem 130 miliard korun) na iniciativu Trump Accounts. Ta chce každému dítěti narozenému mezi lety 2025 až 2028 poskytnout 1 000 dolarů (téměř 21 tisíc korun) jako základ investičního účtu. Dar Dellových je pak určen pro ty, kteří na státní příspěvek nedosáhnou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Nový program poskytuje bonus 1 000 dolarů pouze dětem narozeným během Trumpovy administrativy. Podpora manželů Dellových tedy slibuje 250 dolarů (přes 5 tisíc korun) dětem do deseti let, které přišly na svět ještě před tímto obdobím a státní příspěvek se na ně nevztahuje.

„Peníze věnujeme přibližně 25 milionům dětí žijících v oblastech, kde roční příjmy rodin dosáhnou v průměru 150 tisíc dolarů (zhruba 3,1 milionu korun). Očekáváme, že jich v tomto věkovém rozmezí oslovíme přibližně 80 procent,“ řekl při oznámení filantropické činnosti zakladatel a generální ředitel Dell Technologies.

„Věříme, že pokud každé dítě uvidí budoucnost, na kterou stojí za to spořit, vybudujeme něco mnohem většího než jen účet. Vybudujeme naději, příležitosti a prosperitu pro další generace,“ dodal.

Částky na Trump Accounts budou investovány do amerických akciových indexových fondů a nebudou přístupné, dokud dítě nedosáhne osmnácti let. Nelze je ovšem ani bezdůvodně vybrat. Úspory musí být použity například na vysokoškolské studium, koupi bydlení nebo rozjezd podnikání. Při výběru je navíc nutné zaplatit daně ze zisků na daném účtě.

Když peníze rostou s dětmi: proč má smysl investovat už v teenage věku

Iniciativa se spustí 4. července 2026 a do té doby mohou rodiče svým ratolestem zakládat účty. Na ně lze ročně vložit až 5 000 dolarů (okolo 104 tisíc korun), z čehož polovinu může přispět zaměstnavatel. Do limitu se ovšem nezapočítávají žádné filantropické dary či vládní příspěvky.

Budování společenské propasti

Podle agentury AP zastánci tvrdí, že Trump Accounts mají více lidem přiblížit akciový trh a dát i dětem narozeným v chudobě šanci z něj těžit. Věří, že darování 1 000 dolarů každému novorozenci pomůže bojovat proti rostoucí popularitě socialismu.

Kritici naopak oponují, že prostředky by měly dětem pomáhat především ve fázi raného dětství, kdy jsou nejzranitelnější a je největší šance, že se ocitnou v chudobě. Objevují se také názory, že účty mají kompenzovat škrty, které republikáni v Kongresu provedli, například omezení potravinových dotací a Medicaidu.

I s příspěvkem od vlády je ale možné, že se rozdíl v sociálních třídách ještě prohloubí. Ze systému totiž nejvíce získají bohaté rodiny, které si mohou dovolit vkládat na účty maximálních 5 000 dolarů. Pokud by ovšem chudší rodiny na účet nevložily nic, za předpokladu sedmiprocentního výnosu by se počátečních 1 000 dolarů za osmnáct let zúročilo na částku 3,5krát větší.

Rebelie proti Trumpovu zákonu. Škrty nám prohrají volby, bojí se část republikánů

Podle americké Komise pro cenné papíry a burzy vlastnilo v roce 2022 akcie či dluhopisy přibližně 58 procent amerických domácností, ačkoli nejbohatší procento vlastnilo téměř polovinu jejich hodnoty.

„Pro nás je to skutečně příležitost, jak dát každému dítěti startovní bod pro budování budoucnosti,“ tvrdí Dell. „Já sám jsem začal svojí firmu na koleji Texaské univerzity s tisícovkou dolarů v kapse.“

Nadace Michaela a Susan Dellových dosud poskytla dary ve výši více jak 2,9 miliardy dolarů (přes 60 miliard dolarů). Na děti se zaměřují především formou financování stipendií, rozšíření charterových škol a Dětského lékařského centra Dell v Austinu.

Susan and I believe the smartest investment we can make is in children. That’s why we’re so excited to contribute $6.25 billion from our charitable funds to help 25 million children start building a strong financial foundation through Invest America.

2. prosince 2025 v 13:24
