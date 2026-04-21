Děláte z města zábavní park. Obyvatelé Yorku už mají po krk pottermánie

Jan Dvořák
  16:00
Místním obyvatelům středověkého britského města York už se zajídá druhá vlna pottermánie, která se právě šíří světem. Kritizují především vznik kýčovitých obchodů s předměty inspirovanými Harrym Potterem. Ty podle nich mění jejich ikonické město v disneyfikovaný zábavní park.
V ulici Shambles v Yorku měli původně své krámky řezníci. Dnes zde převažují obchůdky se suvenýry z Harryho Pottera. (12. května 2023) | foto: Profimedia.cz

38 fotografií

Ulice jménem Shambles v centru Yorku je jednou z nejlépe zachovaných středověkých ulic v Evropě. Mnoho jejích budov pochází již ze 14. století a místo je tak magnetem pro tisíce turistů, kteří město ročně navštíví. V souvislosti s druhou vlnou pottermánie způsobenou přípravami nového seriálu o čarodějnickém učni však turistický ruch nabral pouze jeden směr, píše britský web MailOnline.

Obyvatelé žijící v blízkosti ulice totiž tvrdí, že tento historický skvost nyní připomíná spíše repliku Příčné ulice, fiktivní nákupní čtvrti z Harryho Pottera. V knihách je to úzká dlážděná ulička v dickensovském stylu plná obchodů potřeb pro kouzelníky a čarodějnické učně. A právě této podobnosti a genia loci nyní obchodníci využívají.

„Jako dítě jsem si procházky po Shambles vždycky užívala. Bylo to skoro jako procházet se stránkami historické knihy – fascinující zážitek jak pro místní, tak pro návštěvníky,“ říká místní obyvatelka Gabrielle de Yorvicková. Lidé se tu podle ní zastavovali a vzhlíželi vzhůru, aby obdivovali architekturu s vyčnívajícími částmi domů, mohutnými dubovými trámy a okny s příčkami. Obchody tu podle jejích slov byly zajímavé, čisté, udržované a příjemné. „Dnes je to místo, jemuž se vyhýbám jako moru,“ dodává.

Právě ona ve svém dopise místnímu deníku York Press vyjevila své obavy z toho, že ulice Shambles umírá. „Ti, kdo by ji měli chránit, to dopouštějí,“ dodává Yorčanka. Zajímavé řemeslné obchody z ulice zmizely a ty současné jsou plné zboží s motivy Harryho Pottera nebo levných, kýčovitých suvenýrů. „Prosím, nedělejte z tohoto krásného města zábavní park,“ vyzvala.

S ní souhlasí další obyvatelka Yorku jménem Joanna Scottová. Také podle ní je třeba tuto historickou ulici chránit před nedůstojnou komercializací. „Pokud nejste fanouškem Harryho Pottera, a já nemám nic proti mladým čarodějům, je opravdu škoda, že skutečná ulice se skutečnou, fascinující historií není lépe chráněna.“ Zároveň vznesla otázku, co zaplní ty krásné obchody, až opadne všechen ten humbuk kolem Harryho Pottera.

„Doufám, že to zase budou pořádné obchody; ale svou čarodějnickou čepici bych na to nevsadila,“ dodává.

Také podle Dereka Reeda, který také pochází z Yorku, prošla ulice Shambles disneyfikací. „Je pozoruhodné, jak se charakter tohoto historického skvostu v průběhu let proměnil.

Poukazuje při tom na jednu z prodejen masa a živočišných produktů, ve kterém dnes vládnou čarodějnické potřeby, duchové, kočky, lektvary a vše spojené s Potterem. „Před padesáti lety to tu vypadalo jinak, mnohem větší důraz se kladl na řemeslníky a obchodníky,“ komentuje.

Všude kolem šťastní lidé

Navzdory názorům některých místních obyvatel však mnoho návštěvníků ulice Shambles změnu vítá. Turistka Kelly Blairová, která právě sedí v restauraci Kings Inn na Shambles, označila ulici za neuvěřitelnou a kultovní. „Cestovala jsem po celém světě a tahle ulice patří k těm nejúžasnějším,“ říká. Podle ní existuje důvod, proč sem přicházejí desítky tisíc lidí. „Myslím, že je to nejlepší ulice v Yorku. Děti ji milují, rodiny ji milují. Přivádí do Yorku lidi.“

Mike Gaskell z obchodu se suvenýry jménem Little Saffron si nový trend také nemůže vynachválit. Myslí si, že obchodování v Shambles je fantastické. „Je to veselé místo. Je to místo, kde jsou lidé šťastní, že tu pracují. Lidé se snaží získat tu obchodní jednotku. Všichni navzájem spolupracují.“ I když se zde Harry Potter nikdy nenatáčel, lidi to sem podle jeho slov přitahuje.

April Robinová, která pracuje v obchodě The Cheesecake Guy, souhlasí s tím, že v ulici Shambles nyní dominuje Harry Potter. „Pro obchod je to dobré. Chodí k nám spousta turistů, protože si myslí, že je to Příčná ulice,“ říká.

Ne všichni obchodníci však sdílejí stejný názor. Jeden z nich, který si nepřál být jmenován, říká, že z přílivu turistů nemá žádný prospěch. „Dneska je to samý Harry Potter. Nám to moc neprospívá. Je to jen pro děti. Ale co naděláte,“ uzavírá podle britského deníku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

21. dubna 2026

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

21. dubna 2026  15:09

Ceny pohonných hmot ve středu vzrostou o desítky haléřů, hlásí ministerstvo

ilustrační snímek

Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, ve středu o desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se proti úterku zvýší o 48 haléřů na 41,34 Kč za litr, benzin bude...

21. dubna 2026  14:32

Stát má kritický scénář zastropování cen elektřiny a plynu, řekl Havlíček na fóru

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci vlády....

Stát musí v zásobování energií počítat i s kritickými scénáři, v krajním případě by to mohlo být i zastropování cen elektřiny a plynu. Na Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci to řekl...

21. dubna 2026  14:25

Španělsko je premiant ve výrobě elektřiny z větru. Chce být vzorem pro ostatní

Hlavním mottem madridské konference WindEurope 2026 je posun větrné energie od...

Hlavním mottem konference WindEurope 2026, která začala v úterý v Madridu a potrvá do čtvrtka, je posun větrné energie od pouhého doplňku k hlavnímu zdroji. Na mezinárodní akci zahájené španělským...

21. dubna 2026  13:40

Kryptoměny jsou příležitostí k výdělku, míní Češi. Bitcoin opět poroste

ilustrační snímek

Odborníci na kryptoměny očekávají návrat bitcoinu nad 90 000 dolarů, tedy asi 1,85 milionu Kč, do konce letošního roku. Nyní se obchoduje kolem 75 000 dolarů. Kryptoměny zůstávají pro většinu Čechů...

21. dubna 2026  13:02

Výletní lodě využily víkendové příležitosti. Proklouzly Hormuzem z Perského zálivu

Loď Mein Schiff 4 společnosti TUI kotví v Karibiku. (30. prosince 2023)

Dočasné otevření Hormuzského průlivu, k němuž došlo o víkendu, využily výletní lodě uvězněné v Perském zálivu. Na volné moře proklouzly hned čtyři kolosy, ukazují data o námořním provozu. Mezi...

21. dubna 2026  11:24

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „AI a technologie – jak mění byznys“ jsou...

Umělá inteligence nestojí jen na chytrých modelech, ale hlavně na datech a infrastruktuře. V pořadu iDNES Lounge se na tom shodli v Lukáš Benzl z České asociace umělé inteligence, Marcel Červený ze...

21. dubna 2026

Tři roky výroba, desítky let servis: zakázka, která změní celé odvětví

Ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil

VOP CZ je státní firma, jejímž úkolem je zajišťovat strategické, výrobní a servisní kapacity potřebné pro obranyschopnost státu. Ředitel Vlastimil Navrátil však zdůrazňuje, že je to jedna z mála...

21. dubna 2026

Změna po 15 letech. Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. V tiskovém prohlášení to v...

21. dubna 2026  7:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Otrávených balení s dětskou výživou od HiPP může být až 12, píší rakouská média

Dětská výživa Hipp.

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až 12, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská...

21. dubna 2026  7:04

Zdlouhavé, složité a bez podpory. Jednotné měsíční hlášení bolí účetní, chtějí odklad

Premium
ilustrační snímek

Nový systém komunikace zaměstnavatelů se státem má za sebou první týdny ostrého fungování a především účetní z menších firem si stěžují na složité vyplňování formulářů. Až bude systém funkční, měl by...

21. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.