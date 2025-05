Firmy by s tímto nařízením pomalu měly začít počítat. Ale zvýší to administrativní náročnost, přestože Evropská komise (EK) zveřejnila před pár týdny informace o zjednodušení výkazů ohledně toho, zda kvůli aktivitám firem nedochází k tzv. deforestaci. Do pololetí by pak měla zaznít informace, jaká bude kategorizace zemí podle rizika odlesňování.

Čeští výrobci stále doufají, že se vytvoří nová kategorie bez rizik, do které zapadnou, a náklady na výkazy se tak zmírní.