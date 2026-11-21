Slovenský e-shop Dedoles, známý především prodejem barevných ponožek a spodního prádla, čelí bezpečnostnímu incidentu. Neoprávněná osoba získala kopii zákaznických údajů z původního systému internetového obchodu, který společnost používala do letošního července. Firma o tom informovala své zákazníky prostřednictvím e-mailu.
O incidentu se Dedoles dozvěděl 16. listopadu od externího dodavatele IT služeb, do jehož systémů útočník pronikl. Získané informace se týkají nákupů uskutečněných od září 2021 do června 2026.
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Mezi odcizenými údaji jsou jména a příjmení zákazníků, fakturační a doručovací adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla i podrobnosti o zakoupeném zboží. Útočník mohl získat také informace o cenách a způsobech platby. V případech, kdy společnost zákazníkům vracela peníze na bankovní účet, mohou data obsahovat rovněž čísla těchto účtů.
Podle dosavadních zjištění se však únik netýká hesel, přihlašovacích údajů ani informací o platebních kartách. Kolika zákazníků se incident dotkl, společnost v oznámení neupřesnila.
Dedoles zároveň upozorňuje na riziko podvodných e-mailů, SMS zpráv a telefonátů. Útočníci by mohli získané informace využít k tomu, aby se vydávali za zaměstnance e-shopu, dopravní společnosti nebo banky. Podvodné zprávy přitom mohou působit důvěryhodně, protože mohou obsahovat skutečné údaje o předchozích objednávkách.
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Firma proto zákazníkům doporučuje zvýšenou opatrnost zejména při výzvách k doplacení dopravy, úhradě již zaplacených faktur nebo při zprávách slibujících vrácení peněz. Zákazníci by neměli otevírat podezřelé odkazy ani sdělovat přihlašovací údaje či ověřovací kódy.
Společnost uvedla, že původní systém internetového obchodu již nepoužívá a dodavateli zrušila veškeré přístupy do svých systémů. Současný e-shop podle jejího vyjádření incident nezasáhl.
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Dedoles nyní ve spolupráci s dodavatelem prověřuje okolnosti útoku a provádí forenzní analýzu. O úniku dat již informoval slovenský Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazníci mohou případné podezřelé zprávy nahlásit na e-mailovou adresu security@dedoles.sk.