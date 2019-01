Karneval kapitalismu bez světových lídrů. Účast odřekli Macron i Trump

Na seznamu témat letošního Světového ekonomického fóra, které stejně jako každý rok probíhá v alpském městě v nadmořské výšce přes 1 500 metrů, budou mimo jiné i obchodní neshody jednotlivých států, brexit nebo zpomalení ekonomického růstu některých zemí.

Mezi hosty však nakonec překvapivě nebude většina hlavních světových ekonomických hráčů. Ze zemí G7 se na fóru ukáží vůdci jen tří zemí – japonský premiér Šinzó Abe, německá kancléřka Angela Merkelová a italský premiér Giuseppe Conte, informuje agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump již minulý týden na svém Twitteru oznámil, že se akce kvůli tzv. shutdownu vlády nezúčastní. Původně měla jeho administrativa podle televize CNBC v plánu poslat do Davosu ministra zahraničí Mika Pompea. Ve čtvrtek však Trumpova mluvčí řekla, že do Švýcarska země nebude vysílat žádnou delegaci.

Francouzský prezident Emanuel Macron svou účast odvolal kvůli politické nestabilitě, která vznikla po demonstracích hnutí žlutých vest. S byznysovými šéfy se pak Macron podle informací webu Político setká na vlastní konferenci, která proběhne příští pondělí.

Britská premiérka Theresa Mayová pak nedorazí proto, aby se mohla soustředit na vleklé vyjednávání ohledně brexitu. Kromě těchto šéfů zemí G7 se fóra nezúčastní ani například zástupci přední Ruska, Číny či Indie.

Fórum má pořád svou váhu

Podle analytiků oslovených agenturou Reuters však neúčast těchto světových vůdců nijak nesnižuje vážnost akce. Naopak by se díky ní mohlo „uvolnit místo“ pro méně výrazné politické a ekonomické figury, například nově zvoleného prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara.

Světové ekonomické fórum je každoroční zasedání, na kterém se schází špičky předních světových firem, politici a vybrané osobnosti. Na akci mezi sebou a s novináři obvykle diskutují o problémech, se kterými by se měla světová ekonomika vypořádat, a o ochraně životního prostředí.

„Je to to nejlepší místo, kde si vytvářet kontakty a dostat svou značku do povědomí lidí,“ řekl Reuters Chen Linchewski, šéf izraelského start-upu Precognize. „Poznáte tam lidi, se kterými byste se jinak nesetkali,“ dodal.