Šéf Warner Bros může z prodeje firmy získat více než čtrnáct miliard korun

  18:00
Prodej hollywoodského giganta Warner Bros. Discovery mediální skupině Pramount Skydance vynese jejímu šéfovi Davidu Zaslavovi jmění. Podle firemních dokumentů si může přijít na více než 667 milionů dolarů (14,3 miliard korun) díky kombinaci odstupného, akcií a dalších odměn spojených s transakcí.
Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav.

Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav. | foto: Profimedia.cz

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)
Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav.
Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav.
Warner Bros. Discovery zveřejnila v pondělním podání, že součástí balíčku pro generálního ředitele je odstupné v hotovosti ve výši 34,2 milionu dolarů, již přiznané akciové odměny za 115,8 milionu dolarů a další akciové nároky v hodnotě 517,2 milionu dolarů, které se aktivují právě v souvislosti s transakcí.

Šestašedesátiletý Zaslav může navíc získat i kompenzaci daňových dopadů v objemu 335,4 milionu dolarů. Firma uvedla, že tento výpočet vychází ze stavu k 11. březnu a jeho výše se může postupně snižovat, pokud se uzavření obchodu protáhne a dojde k uvolnění dalších akcií. Jestliže by se prodej realizoval až v roce 2027, tato daňová náhrada by podle dokumentu zanikla.

V první polovině března už přitom šéf Warner Bros. Discovery získal dalších 113 milionů dolarů z prodeje akcií své společnosti, uvedla agentura Bloomberg

David Zaslav patří dlouhodobě mezi nejvýraznější a také nejlépe placené manažery amerického mediálního průmyslu. Významnou roli sehrál už v roce 2022, kdy stál za spojením tehdejší Discovery s mediálními aktivitami WarnerMedia, které tehdy vlastnila AT&T.

Pozice firmy se však následně zhoršovala. Akcie Warner Bros. Discovery oslabovaly mimo jiné kvůli pokračujícím problémům tradiční kabelové televize. V situaci, kdy přišla nabídka od Paramountu, začal Zaslav dohlížet na proces prodeje společnosti. Nejprve uzavřel dohodu o odprodeji studiové části a streamovacích aktivit společnosti Netflix.

Podmínky transakce se ale v průběhu jednání několikrát měnily. Po navýšení nabídky až na 31 dolarů za akcii nakonec představenstvo Warner Bros. souhlasilo s prodejem celé skupiny společnosti Paramount, a to v transakci oceněné na 110 miliard dolarů včetně dluhu.

Obchod zatím ale ještě není definitivně uzavřen. Před dokončením musí ještě získat souhlas části regulátorů a podporu akcionářů Warner Bros. Discovery.

