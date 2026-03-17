Šéf Warner Bros může z prodeje firmy získat více než čtrnáct miliard korun

Warner Bros. Discovery zveřejnila v pondělním podání, že součástí balíčku pro generálního ředitele je odstupné v hotovosti ve výši 34,2 milionu dolarů, již přiznané akciové odměny za 115,8 milionu dolarů a další akciové nároky v hodnotě 517,2 milionu dolarů, které se aktivují právě v souvislosti s transakcí.
|
Šestašedesátiletý Zaslav může navíc získat i kompenzaci daňových dopadů v objemu 335,4 milionu dolarů. Firma uvedla, že tento výpočet vychází ze stavu k 11. březnu a jeho výše se může postupně snižovat, pokud se uzavření obchodu protáhne a dojde k uvolnění dalších akcií. Jestliže by se prodej realizoval až v roce 2027, tato daňová náhrada by podle dokumentu zanikla.
V první polovině března už přitom šéf Warner Bros. Discovery získal dalších 113 milionů dolarů z prodeje akcií své společnosti, uvedla agentura Bloomberg
|
David Zaslav patří dlouhodobě mezi nejvýraznější a také nejlépe placené manažery amerického mediálního průmyslu. Významnou roli sehrál už v roce 2022, kdy stál za spojením tehdejší Discovery s mediálními aktivitami WarnerMedia, které tehdy vlastnila AT&T.
Pozice firmy se však následně zhoršovala. Akcie Warner Bros. Discovery oslabovaly mimo jiné kvůli pokračujícím problémům tradiční kabelové televize. V situaci, kdy přišla nabídka od Paramountu, začal Zaslav dohlížet na proces prodeje společnosti. Nejprve uzavřel dohodu o odprodeji studiové části a streamovacích aktivit společnosti Netflix.
|
Podmínky transakce se ale v průběhu jednání několikrát měnily. Po navýšení nabídky až na 31 dolarů za akcii nakonec představenstvo Warner Bros. souhlasilo s prodejem celé skupiny společnosti Paramount, a to v transakci oceněné na 110 miliard dolarů včetně dluhu.
Obchod zatím ale ještě není definitivně uzavřen. Před dokončením musí ještě získat souhlas části regulátorů a podporu akcionářů Warner Bros. Discovery.