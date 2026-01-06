Zemřel spoluzakladatel herního kolosu Sega. Davidu Rosenovi bylo 95

Autor:
  10:07
Ve věku 95 let zemřel spoluzakladatel videoherní korporace Sega David Rosen. V čele firmy stál od 60. do 90. let a sehrál klíčovou roli při rozvoji videoherního průmyslu v Japonsku i ve Spojených státech.
Obchod SEGA Games v čínské Šanghaji 14. října 2025

Obchod SEGA Games v čínské Šanghaji 14. října 2025 | foto: ČTK

Sega Mega Drive
Sega Saturn
Obaly od her. Nahoře: Sega Master System, 3DS a N-Gage. Dole: Switch, PSP a...
Herní cartridge. Nahoře: Atari Lynx, Gameboy, Game Gear. Dole: 3DS, Switch,...
12 fotografií

Podle nekrologu listu The Guardian sloužil David Rosen během korejské války jako pilot amerického letectva a byl nasazen v Japonsku. Po skončení konfliktu v zemi zůstal a v roce 1954 zde založil firmu Rosen Enterprises. Všiml si totiž, že Japonci potřebují stále více nových průkazů totožnosti a začal z USA dovážet fotokabiny, aby uspokojil poptávku.

Odtud se jeho podnikatelský záběr rozšířil k pinballovým automatům a dalším mincovním zařízením, která dovážel a instaloval do obchodů, restaurací a kin. V roce 1965 firmu sloučil s dalším dovozcem, Nihon Goraku Bussan, jehož podnikání v oblasti mincovních automatů neslo název Service Games – ten byl pro nový podnik zkrácen na Sega.

Během následujících patnácti let Sega inovovala a přešla od dovozu her k jejich vlastnímu vývoji. Podle Guardianu patří k prvním počinům simulátor střelby na ponorky Periscope a v roce 1972 pak Killer Shark, hra na lov žraloků, která se krátce objevila ve filmu Čelisti. Sega také začala budovat vlastní herny, což jí umožnilo mít pod kontrolou všechny aspekty svého byznysu.

complexpop

Sega co-founder David Rosen passed away on Christmas Day, surrounded by his family.

May He Rest in Peace. ️

5. ledna 2026 v 14:54, příspěvek archivován: 6. ledna 2026 v 9:56
oblíbit odpovědět uložit

Jednou z Rosenových velkých předností byla schopnost nacházet a zaměstnávat lidi, kteří chápali, kam se herní obor ubírá. V roce 1979 si všiml Haja Nakajamy, ředitele společnosti Esco Trading. „Nakajama byl tehdy velmi aktivní distributor. Připadal mi mimořádně bystrý a rychle se přizpůsoboval tomu, co se v odvětví dělo, a já ho chtěl získat. Udělali jsme to akvizicí jeho firmy. Díky začlenění se k nám připojil on i jeho zaměstnanci,“ svěřil Rosen Guardianu před lety. Nakajama se později stal prezidentem Sega Japan v jejím zlatém období osmdesátých a devadesátých let .

Od konce 70. let se Rosen zaměřil na nový trh, který představovaly domácí herní konzole a videohry. Zde bylo jeho hlavním konkurentem Nintendo, proti němuž po počátečních neúspěších vytáhl s konzolí Master System.

Sega slaví 60 let mikroverzí konzole Game Gear

Tento stroj se v USA potýkal s problémy, ale v Evropě a Jižní Americe zaznamenal obrovský úspěch – a Rosen v tom rozpoznal mezeru na trhu. Zatímco Nintendo se soustředilo na rodinnou zábavu, na Master Systemu bodovaly hry zaměřené na teenagery, jako bojovky Golden Axe a Shinobi.

Když měla být následně v roce 1988 v Japonsku uvedena nová konzole Sega Mega Drive, Rosen trval na tom, aby se pro americké uvedení přejmenovala na Genesis – s důrazem na nový začátek a dospělejší pojetí. Propagoval ji jako konzoli pro teenagery, nikoli pro děti, pomocí televizních reklam kombinujících herní záběry s rychlými střihy, rockovou hudbou a sloganem: Genesis does what Nintendon’t (Genesis dělá to, co Nintendo ne).

Rosen zůstal ve společnosti aktivní v různých vysokých funkcích až do odchodu do důchodu v roce 1996. Nebyl tak už osobně svědkem postupného ústupu z trhu, který postupně ovládl PlayStation od Sony a Xbox od Microsoftu. Na počátku tisíciletí Sega výrobu herního hardwaru ukončila a zaměřuje se už jen na vývoj her.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

Sázkař vydělal miliony na Madurův pád. Vsadil jen těsně před americkým útokem

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Neznámý obchodník vydělal v přepočtu přes osm milionů korun sázkou na to, že venezuelský prezident Nicolás Maduro odejde z pozice vůdce země. Muž v pátek zdvojnásobil svou sázku jen pár hodin...

6. ledna 2026  10:58

Zemřel spoluzakladatel herního kolosu Sega. Davidu Rosenovi bylo 95

Obchod SEGA Games v čínské Šanghaji 14. října 2025

Ve věku 95 let zemřel spoluzakladatel videoherní korporace Sega David Rosen. V čele firmy stál od 60. do 90. let a sehrál klíčovou roli při rozvoji videoherního průmyslu v Japonsku i ve Spojených...

6. ledna 2026  10:07

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

6. ledna 2026

Cestujících ve vlacích i autobusech ubylo, levný benzin nahnal lidi do aut

Premium
Město Prostějov slavnostně otevřelo nový dopravní terminál v ulici Újezd, který...

Levnější nafta a benzin spolu se seškrtáním počtu denních spojů způsobily odliv lidí z veřejné dopravy k individuální automobilové. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy, které počty cestujících...

6. ledna 2026

Chovatelům skotu se dařilo. Zemědělci si podle odhadu polepšili o 68 procent

Krávy plemene Limousine.

Podnikatelský důchod, který je obdobou zisku v zemědělství, loni podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl meziročně o 68 procent na 21,2 miliardy korun. O zhruba 10 miliard...

6. ledna 2026

Louvre ochromily stávky i loupež klenotů. I tak ho loni navštívilo víc lidí než předloni

S výstavní plochou přes 72 000 metrů čtverečních je pařížský Louvre až třetím...

Devět milionů návštěvníků a série krizí. Louvre sice loni překonal návštěvnost z let 2023 i 2024, ale na historické maximum z roku 2018 nedosáhl. Slavná galerie teď bojuje se stávkami personálu a...

5. ledna 2026  20:35

Ceny ropy zvrátily počáteční pokles a rostou, trhy hodnotí vývoj ve Venezuele

ilustrační snímek

Ceny ropy smazaly počáteční ztráty a rostou. Obchodníci vyhodnocují možné dopady vývoje ve Venezuele na dodávky. Severomořská ropa Brent kolem 18:40 SEČ vykazovala růst o 1,6 procenta na 61,74 dolaru...

5. ledna 2026  20:07

Venezuelská ropa jako lákadlo pro Trumpa. Investice se ale USA nemusí vyplatit

Rafinerie El Palito venezuelské státní ropné společnosti PDVSA ve městě Puerto...

Trumpova administrativa odstavila autoritářského vůdce Nicoláse Madura z čela Venezuely i kvůli snaze o ovládnutí tamního ropného průmyslu. Experti ale varují, že tento tah se Spojeným státům nemusí...

5. ledna 2026

Metnar odvolal ředitele České pošty, podnik má projít zásadní změnou

Budova centrály České pošty (hlavní pošta) v Jindřišské ulici v Praze (2023)

Ministr vnitra Lubomír Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku....

5. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  18:33

Spotřeba elektřiny loni rostla, kopírovala růst HDP, uvádí energetická skupina

ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny v Česku loni meziročně rostla. Ve srovnání s rokem 2024 se spotřebovalo o 3,2 procenta elektřiny více, po očištění o vliv počasí to bylo o 2,5 procenta. Stále je však nižší než v...

5. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nestlé stahuje z prodeje kojenecké výživy, mohou obsahovat nebezpečnou bakterii

ilustrační snímek

Společnost Nestlé stahuje z prodeje vybrané produkty kojenecké výživy z řady Alfamino a Beba. Může se v nich vyskytovat bakterie bacillus cereus, která způsobuje otravu z jídla. Krok se týká vícero...

5. ledna 2026  15:55

V Berlíně zůstávají bez elektřiny tisíce domácností, opravy komplikují mrazy

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30 500 domácností a 1 700 podniků. Na „ekonomiku založenou na fosilních palivech“ měli zaútočit levicoví...

5. ledna 2026  15:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.