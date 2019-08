Zemřel americký miliardář David Koch, byl 11. nejbohatším mužem světa

„S těžkým srdcem vás musím informovat o Davidově smrti,“ uvedl starší bratr zesnulého newyorského průmyslníka Charles.



Bratři Kochové patřili k vlivným politickým mecenášům. Vytvořili rozsáhlou síť přezdívanou „kochtopus“ (spojení jména Koch a anglického slova octopus – chobotnice), jejímž cílem je podporovat konzervativní hnutí. Peníze bratři Kochové posílají také na vzdělávání, zdravotnictví, kulturu či ochranu lidských práv. Zpravodajský server BBC upozornil, že dary Kochové posílají i skupinám, které popírají klimatické změny či těm, které se snaží omezit moc odborů a práva pracujících.

David Koch se zapojil do politiky i aktivně, když se v roce 1980 stal kandidátem na viceprezidenta za Libertariánskou stranu. Usiloval především o snížení role federální vlády, snížení daní a rušení regulací.

Před posledními prezidentskými volbami bratři Kochové odmítli podpořit kampaň současného prezidenta Donalda Trumpa. Své finance tehdy raději nasměrovali do kampaní jednotlivých republikánů usilujících o křesla v Kongresu. Loni se dárcovská organizace Kochových od Trumpa veřejně distancovala. Prezident poté v reakci na twitteru napsal, že jejich peníze nepotřebuje. Kochovy označil za globalisty, kteří jsou proti „silným hranicím a mocnému obchodu“.

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made.....