Ještě před pár lety se Susumu Gotó díval z okna svého domu v Kašiwě severovýchodně od Tokia na trávník, na němž sousedé hrávali baseball a fotbal. Dnes mu ve výhledu stojí dvě datová centra. Každé je velké jako sklad a se svými 31 metry dosahuje výšky desetipatrového domu, píše agentura Reuters.
Když za Gotóem přijeli reportéři Reuters, naproti jeho domu zrovna zkoušeli šest záložních generátorů. Valil se z nich černý kouř, horký vzduch a velmi hučely. „Ten hluk se nedá vydržet. Zavírám okna nebo radši odejdu z domu,“ říká šestasedmdesátiletý bývalý automechanik. Zplodiny podle něj zůstávají i na prádle, které věší venku.
Generátory se zkoušejí mimo jiné při příchodu nového nájemce. Za dva měsíce běžely dohromady asi 110 hodin a na stejném pozemku mají přibýt další dvě datová centra.
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Gotó se u města zasazoval o to, aby investor umístil podzemní nádrže s palivem dál od domů. Neuspěl. Hongkongská investiční společnost PAG, které centra patří, uvedla, že se s obyvateli schází každý měsíc, nechala postavit protihlukové stěny a omezila dobu, kdy se generátory smějí zkoušet.
Čtyři metry od bytového domu
V tokijské čtvrti Kótó mají obyvatelé obavy hlavně ze zásob paliva. Singapurská společnost Empyrion Digital tam chce v roce 2029 dokončit datové centrum vysoké 51 metrů. Od jeho pozemku dělí nejbližší bytový dům pouhých 3,7 metru. Pod zemí mají být nádrže na 1,2 milionu litrů těžkého topného oleje.
Čtvrť u Tokijského zálivu je ale zároveň ohrožená záplavami a patří k částem metropole s nejvyšším rizikem při zemětřesení. „Je neuvěřitelné, že se tu něco takového může postavit bez zvláštních pravidel,“ řekla agentuře Reuters sedmatřicetiletá zdravotní sestra Ajano Sasakiová, která v domě bydlí.
Obyvatelé žádají tokijské zastupitelstvo o závazná pravidla pro hluk, odvod tepla, skladování paliva i umisťování center. Poradenská firma USI Engineering, na niž investor odkázal, uvedla, že při výběru místa posuzovala soulad s předpisy, stav infrastruktury i důsledky na životní prostředí.
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V Tokiu a jeho okolí, kde žije přibližně 37 milionů lidí, je asi 60 procent japonských datových center. Investory do země láká politická stabilita a mírná regulace.
Poradenská společnost JLL očekává, že tržby japonského odvětví vzrostou z 23,4 miliardy dolarů v roce 2024 na 33,4 miliardy v roce 2030, tedy zhruba na 701 miliard korun.
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Ve městě Inzai mezi Tokiem a letištěm Narita začala britská společnost Colt Data Centre Services stavět centrum o výkonu 32 megawattů. Od bytu Džuničiho Takedy bude budovu dělit jedenáct metrů. Takeda se spolu s dalšími obyvateli obrátil na soud. Žalují město i autorizovanou společnost Japan ERI, která posuzuje stavby.
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Podle žalobců prošel projekt povolováním jako kancelářská budova. Pokud by ho úřady posoudily jako továrnu nebo sklad, na tomto místě by podle nich vzniknout nesměl, uzavírá Reuters.