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Na indonéském ostrově Batam přibývají datová centra. Místním ale neteče voda

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  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Indonéský ostrov Batam se v posledních letech stal vyhledávaným místem pro výstavbu datových center. Zájem investorů vzrostl zejména poté, co nedaleký Singapur v roce 2019 jejich výstavbu omezil. Do poloviny letošního roku investice do těchto zařízení na ostrově přesáhly 6,7 miliardy dolarů (zhruba 146 miliard korun). Objevují se ale i problémy, které trápí hlavně tamní domácnosti.

Batam láká investory nižšími provozními náklady, napojením na podmořské datové kabely i blízkostí Singapuru, odkud cesta trajektem trvá přibližně hodinu. Rychlý rozvoj technologického průmyslu na indonéském ostrově však provázejí problémy se zásobováním vodou. V některých domácnostech už několik měsíců neteče z kohoutků ani kapka a místní obyvatelé začínají proti výstavbě protestovat, píše BBC.

Úřady na indonéském ostrově Batam dosud schválily výstavbu deseti datových center. Nejméně šest dalších projektů nyní posuzují. Šest z nich má vzniknout v technologickém parku Nongsa Digital Park, dvě z nich již fungují a třetí je právě ve výstavbě.

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Poptávka ze strany firem rychle roste

Zájem investorů přitom dál roste, a to především kvůli rozvoji umělé inteligence. Společnosti DayOne, Nvidia a australská Firmus Technologies například oznámily společný projekt rozsáhlého datového centra s plánovaným elektrickým příkonem 360 megawattů.

Podle oficiálních odhadů by celková potřeba elektrického výkonu datových center na Batamu mohla do roku 2030 překročit 1 100 megawattů, což odpovídá přibližně spotřebě téměř milionu domácností.

Vedle elektřiny však tato zařízení potřebují také vodu. Servery při provozu produkují značné množství tepla, a proto vyžadují nepřetržité chlazení. Některé chladicí systémy přitom spotřebovávají velké objemy vody. Podle amerických výzkumů může běžné datové centrum denně spotřebovat přibližně 1,1 milionu litrů.

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Místní jsou proti

Obyvatelé vesnice Bakau Serip jsou kvůli výpadkům dodávek odkázáni na cisterny, které podle nich přivážejí kalnou a zapáchající vodu. Někteří lidé na její dovoz čekají dlouho do noci.

„Peníze, za které bychom měli kupovat rýži, teď utrácíme za nádoby na vodu,“ uvedla pro BBC místní obyvatelka Dewi Susanti s tím, že podle ní zásobování vodou fungovalo bez větších problémů až do příchodu datových center.

Nespokojenost vyústila začátkem října v protest přibližně 300 obyvatel, kteří s prázdnými lahvemi a kanystry v rukou pronikli do areálu Nongsa Digital Park. Požadovali obnovení dodávek vody do domácností. Podobné protesty se na ostrově konaly již v srpnu a září.

Úřady začínají počínání firem regulovat

Správa BP Batam však odmítá, že by voda určená domácnostem směřovala do technologických zařízení. Výpadky vysvětluje dlouhodobým suchem. Ostrov s přibližně 1,3 milionu obyvatel totiž nemá přirozené zdroje sladké vody a spoléhá na dešťové srážky zachycované v šesti umělých nádržích.

Úřady již po předchozích protestech nařídily investorům, aby nová datová centra měla vlastní zařízení na odsolování mořské vody. Podobné problémy řeší také sousední malajsijský stát Johor, kam v posledních letech zamířila část investic ze Singapuru.

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Obyvatelé Batamu mezitím požadují, aby úřady věnovaly větší pozornost jejich každodenním problémům. „Neschvalujte další stavby. Přijeďte se podívat, s čím tady zápasíme,“ uzavřela pro BBC místní obyvatelka jménem Marlinda.

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