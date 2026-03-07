Obrovské technologické ambice Indie ukázal i nedávný globální summit o umělé inteligenci, který se uskutečnil v Dillí. Zúčastnil se jej i Sam Altman ze společnosti OpenAI, Sundar Pichai z Googlu nebo Dario Amodei ze společnosti Anthropic. Už tam dala Indie jasně najevo, že to s technologiemi myslí vážně, píše Deutsche Welle.
Analýza poradenské společnosti Deloitte ukazuje, že v regionu Asie a Tichomoří by investice do datových center mohly do roku 2030 dosáhnout až 800 miliard dolarů, tedy zhruba 17 bilionů korun. Indie přitom otevřeně dává najevo, že chce z tohoto balíku získat co nejvíc.
I proto již začali indičtí hráči spolupracovat s americkými technologickými giganty. Skupina Tata oznámila investice do AI infrastruktury v řádu miliard dolarů. Podobné plány mají i indické společnosti Reliance Industries nebo Adani Enterprises. Indická vláda věří, že i díky těmto investicím by v zemi mohly vzniknout tisíce nových pracovních míst. Důvěra panuje i v nárůst produktivity práce a ještě výraznější hospodářský růst.
Indie zanedbává investice do výzkumu
Je ale otázka, jestli Indie někdy dožene náskok, který se povedl vytvořit americkým a čínským firmám. „Pro Indii to bude velmi těžké, pokud se na poli umělé inteligence chce přidat k nejúspěšnějším americkým i čínským technologickým hráčům. Náskok, který mají, je obrovský,“ tvrdí výzkumník Divij Joshi z think tanku ODI Global.
Joshi se rovněž domnívá, že Indie se až příliš chce zaměřovat na budování AI infrastruktury. Poměrně ale zanedbává investice do výzkumu. Pokud se toto nezmění, mohla by do budoucna plnit funkci spíše jakéhosi technického zázemí pro největší technologické giganty na světě než roli průkopníka nových technologií.
Málo regulací jako indické plus
Zahraniční firmy ale mohou oceňovat indické regulační prostředí, které proti Západu není tak přísné. Dá se rovněž očekávat, že indická vláda bude ochotná uvolňovat pozemky pro budování nových projektů, a to zejména datových center. Firmy navíc nebudou příliš brzdit ani enviromentální požadavky, které v Indii rovněž oproti Západu nejsou příliš přísné.
„V poslední době sledujeme, že odpor vůči datovým centrům a další AI infrastruktuře po celém světě roste. Problémem je hlavně obrovská spotřeba elektřiny. V Indii by ale tento odpor nemusel být takový,“ říká expertka Jyoti Pandayová.
Země však musí počítat s tím, že rozvoj umělé inteligence může mít výrazné důsledky na životní prostředí. Moderní datová centra fungují nepřetržitě a chlazení desítek tisíc serverů vyžaduje obrovské množství elektřiny i vody. „Indická města přitom už dnes čelí nedostatku vodních zdrojů i elektrické energie,“ uzavírá pro Deutsche Welle analytik Divij Joshi.