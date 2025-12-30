Dánská pošta skončila s posíláním dopisů, z ulic mizí poslední schránky

  15:03
Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Země je tak zřejmě vůbec první v Evropě, která tuto službu uzavírá. Z ulic zároveň mizí typické červené poštovní schránky.

Červené dánské poštovní schránky (prosinec 2025) | foto: Profimedia.cz

Podle německého webu Faz.net dánská státní pošta PostNord končí službu v podobě doručování dopisů právě v úterý 30. prosince. Schránky mají zmizet do konce roku, poslední poštovní známky se prodaly už 18. prosince, pošťáci poslední dopisy doručili minulé úterý.

„Dánové se stávají stále více digitálními a to, co se dřív posílalo jako dopis, se dnes pošle digitálně,“ uvedla PostNord. Od přelomu tisíciletí klesl objem této služby o 90 procent tento trend pokračuje.

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Reaguje tak na celosvětový trend

Spousta z asi 1 500 červených poštovních schránek v zemi byla postupně odstraňována od léta. Ve šrotu však neskončily. Od poloviny prosince si asi tisícovku z nich zájemci mohli koupit jako „malý kousek dánského kulturního dědictví“. Jedna přijde na 200 až 270 eur, výtěžek z prodeje půjde na charitu.

Od ledna pak půjde do aukce dalších 200 kusů.

Po ukončení doručování dopisů se PostNord zaměřit hlavně na doručování balíků. Už na jaře společnost oznámila, že v souvislosti s koncem doručování dopisů zruší asi 1 500 pracovních míst.

Měla by služba doručování dopisů skončit i v Česku?

celkem hlasů: 432
Témata: PostNord

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

