Drink nebo menu zadarmo. Kodaň začne odměňovat ekologicky smýšlející turisty

Zatímco v Barceloně na turisty místní stříkají vodními pistolemi jako výraz hněvu proti nadměrnému turismu, v Kodani na to jdou právě opačně. Turisty k návštěvě města motivují. Ale pod jednou podmínkou: pokud se budou chovat zodpovědně.

Návštěvníci, kteří zvolí cestování veřejnou dopravou nebo se zapojí do sběru odpadků, získají od 15. července do 11. srpna například půjčovné kajaků zdarma, muzejní prohlídky s průvodcem nebo bezplatné vegetariánské polední menu z lokálních zdrojů. Úřad cestovního ruchu Visit Copenhagen to popsal jako směnu ekologických aktivit za kulturní zážitky. Pro turisty je k dispozici online mapa s místy, kde je možné se k odměnám a aktivitám dostat. Pokud se pilotní projekt osvědčí, mohl by fungovat celoročně.

„Naším pilotním programem chceme lidem umožnit zažít více z toho, co Kodaň nabízí, a zároveň méně zatěžovat naši planetu,“ uvedl Mikkel Aarø-Hansen, ředitel společnosti Visit Copenhagen. „Jde o vytváření smysluplných a nezapomenutelných zážitků, které jsou příjemné a odpovědné k životnímu prostředí,“ dodal.

Například když turisté na návštěvu dánské národní galerie přinesou plastový odpad, mohou ho v dílně proměnit v umělecké dílo. Nebo návštěvníci, kteří přijedou na kole nebo veřejnou dopravou do slavné městské teplárny, budou moci sjet na lyžích umělou sjezdovku na střeše její budovy. Lidé, kteří přijdou s vlastním kelímkem na kávu, mohou na vybraných místech očekávat kávu zdarma nebo bezplatný koktejl ve střešním baru.

Dánské hlavní město je známé svou architekturou, prvotřídním jídlem a bezpečným, čistým prostředím s městskou zelení. Je to vhodné město pro jízdu na kole, podle údajů turistického úřadu je Kodani 382 kilometrů cyklostezek a 62 procent obyvatel dojíždí do práce na kole.

Kodaň se svým nápadem přichází v době rostoucích obav z ekologických a sociálních dopadů cestovního ruchu, které nedávno vyvolaly protesty v Barceloně, na Kanárských ostrovech a na Mallorce.

„Musíme zajistit, aby se cestovní ruch místo zátěže pro životní prostředí stal hybnou silou pozitivních změn,“ řekl Aarø-Hansen. Dodal, že díky zapojení prvků takzvané zážitkové ekonomiky program také podpoří pozitivnější setkávání turistů s místními lidmi.