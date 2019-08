Hypotéka snů. Dánská banka jako první na světě platí lidem, kteří si půjčí

Záporné úrokové sazby znamenají, že banka platí dlužníkovi za to, že si od ní vypůjčí peníze, takže klient splácí méně, než si vypůjčil.



Banka uvedla, že měsíční splátky u hypotéky budou standardní, o větší sumu než dlužník zaplatí bude ale každý měsíc snižována zbývající pohledávka. Pokud si tedy někdo půjčí na bydlení milion dánských korun a za deset let hypotéku zcela splatí, pak celková zaplacená částka bude činit 995 tisíc dánských korun.

Server Business Insider ale upozorňuje, že banky si často účtují poplatky spojené s obsluhou úvěru, což znamená, že zájemce nakonec může zaplatit víc, než si vypůjčil, i když má hypotéku se zápornou sazbou.

Jyske Bank zdůraznila, že hypotéka na tak krátkou dobu není navržena na financování celé nemovitosti a je považována za doplňkovou. Další dánská banka Nordea ale připravuje hypotéku se splatností 20 let, a tu chce úročit sazbou nula procent. U třicetileté hypotéky pak chystá sazbu 0,5 procenta.

Věřitelé jsou opatrní

Záporné sazby jsou obecně známkou toho, že věřitelé jsou opatrní. Některé banky jsou nyní ochotny akceptovat menší ztrátu nabídnutím nízkých nebo záporných úrokových sazeb, místo aby riskovaly, že dlužníci, kteří jsou zatíženi vyššími úroky, je v budoucnu nebudou moci splácet.

Taková hypotéka je možná, protože Dánsko, stejně jako Švédsko a Švýcarsko, zaznamenaly pokles sazeb na peněžních trzích na úroveň, která situaci v bankovnictví zásadně změnila. Jak uvedl ekonom Jyske Bank Mikkel Höegh, banka je s to vypůjčit si peníze za negativní úrok u institucionálních investorů, a to pak promítne do hypoték pro klienty.

Změny v sektoru na druhou stranu znamenají, že úspory střadatelům nic nevynášejí. Sazba pro depozita je v Jysku nyní nulová a podle Höegha banky v Dánsku zvažují záporné sazby.

Zatímco Evropská centrální banka (ECB) drží hlavní úrokovou sazbu na nule a britská na 0,75 procenta, Dánsko, které není v eurozóně, ji má na minus 0,4 procenta.