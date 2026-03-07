Dánská ekonomika vzkvétá i díky farmacii. Letos překoná své severské sousedy

Dánsko se v roce 2026 má stát nejvýkonnější ekonomikou severu Evropy. Jeho hospodářství by podle revidované predikce společnosti Danske Bank mělo letos posílit o 3 procenta, přitom ještě v prosinci se čekalo, že růst dosáhne jen na 2,7 procenta. To vše hlavně díky silné domácí poptávce i úspěšnému farmaceutickému průmyslu.

Vlajky společnosti Novo Nordisk vlají před kanceláří Bagsvaerd na předměstí Kodaně v Dánsku. (29. července 2025) | foto: Reuters

Dánsko by mělo překonat dokonce i švédské hospodářství, které má v roce 2026 meziročně vzrůst o 2,8 procenta. Silný růst se očekává i přesto, že jedna z nejznámějších místních farmaceutických firem Novo Nordisk čelí problémům. Gigant očekává výrazný propad prodejů, a to hlavně kvůli silnější konkurenci na trhu s léky na obezitu, píše agentura Bloomberg.

Je to zhruba dva a půl roku zpět, kdy tato dánská farmaceutická společnost sesadila z trůnu nejhodnotnější evropské společnosti na burze francouzského výrobce luxusního zboží LVMH. Firma vyrostla zejména díky vysoce účinným lékům na cukrovku a hubnutí. V jednu chvíli hodnota firmy dokonce překračovala velikost celé dánské ekonomiky.

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta, statistici vylepšili odhad

Tyto doby jsou zatím pryč. Akcie společnosti Novo Nordisk za poslední rok ztratily více než 60 procent své hodnoty, v září výrobce oznámil zrušení rekordních 5 tisíc pracovních míst a začínají se objevovat obavy, zda by farmaceutický gigant nemohl skončit podobně jako jiná kdysi dominantní severoevropská firma, která se během poměrně krátké doby propadla z vrcholu do zapomnění. Finská Nokia.

Sázka na farmacii

Ačkoliv se společnosti Novo Nordisk momentálně příliš nedaří, jiné dánské společnosti jsou na tom lépe. Odhady ukazují, že dánský farmaceutický průmysl přispěje v roce 2026 k celkovému růstu ekonomiky až jedním procentním bodem.

Země se navíc může opřít o relativně nízký veřejný dluh. Ten je dokonce nižší než v případě České republiky a momentálně se pohybuje okolo hranice 30 procent. Díky tomu se Dánsko řadí k nejméně zadluženým vyspělým ekonomikám na světě.

Tamní ekonomika se rovněž může spolehnout i na stále relativně nízkou míru nezaměstnanosti, která v prosinci loňského roku dosáhla na 3 procenta. Na druhé straně je to ale nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky. Ekonomové očekávají, že dánská míra nezaměstnanosti má minimálně mírně růst i dál.

Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici

Severoevropská ekonomika si ale musí dát pozor na to, že je stále více závislá na několika málo národních firmách. Kromě Novo Nordisk jde také o přepravní společnost Maersk nebo třeba energetickou skupinu Ørsted.

Dařit se má letos i Švédsku

Analýza společnosti Danske Bank zároveň ukázala, že rok 2026 bude relativně úspěšný i pro Švédsko. Právě ekonomika této země by totiž v roce 2026 měla vzrůst o 2,8 procenta. Ještě před pár týdny přitom odborníci počítali s růstem ve výši 2,6 procenta. Podobně silný růst má navíc pokračovat i příští rok. Mezi příčiny se řadí zejména pokles očekávané inflace i uvolněnější fiskální politika švédské vlády, která povede k nárůstu spotřeby tamních domácností.

Inflace v únoru klesla nejníž za deset let, výhled komplikuje válka

Hůře na tom v roce 2026 budou naopak v Norsku. Momentální odhady naznačují, že tamní ekonomika by letos i příští rok měla meziročně stoupnout pouze o 1,6 procenta. Norsko by ale mělo řešit rostoucí inflaci, která se pro rok 2026 momentálně odhaduje na 2,7 procenta a mezi severoevropskými ekonomikami je nejvýraznější.

Ještě horší výsledky letos nejspíš vykáže Finsko. Jeho ekonomika má totiž vzrůst pouze o 1,5 procenta. země se navíc potýká s vysokou nezaměstnaností pohybující se okolo 10,2 procenta. Jde o nejvyšší hodnotu v celé Evropské unii. Země tisíců jezer tak v tomto ohledu překonalo i Španělsko (9,8 procenta) či Švédsko (8,7 procenta), uzavírá Bloomberg.

