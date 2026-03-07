Dánsko by mělo překonat dokonce i švédské hospodářství, které má v roce 2026 meziročně vzrůst o 2,8 procenta. Silný růst se očekává i přesto, že jedna z nejznámějších místních farmaceutických firem Novo Nordisk čelí problémům. Gigant očekává výrazný propad prodejů, a to hlavně kvůli silnější konkurenci na trhu s léky na obezitu, píše agentura Bloomberg.
Je to zhruba dva a půl roku zpět, kdy tato dánská farmaceutická společnost sesadila z trůnu nejhodnotnější evropské společnosti na burze francouzského výrobce luxusního zboží LVMH. Firma vyrostla zejména díky vysoce účinným lékům na cukrovku a hubnutí. V jednu chvíli hodnota firmy dokonce překračovala velikost celé dánské ekonomiky.
Tyto doby jsou zatím pryč. Akcie společnosti Novo Nordisk za poslední rok ztratily více než 60 procent své hodnoty, v září výrobce oznámil zrušení rekordních 5 tisíc pracovních míst a začínají se objevovat obavy, zda by farmaceutický gigant nemohl skončit podobně jako jiná kdysi dominantní severoevropská firma, která se během poměrně krátké doby propadla z vrcholu do zapomnění. Finská Nokia.
Sázka na farmacii
Ačkoliv se společnosti Novo Nordisk momentálně příliš nedaří, jiné dánské společnosti jsou na tom lépe. Odhady ukazují, že dánský farmaceutický průmysl přispěje v roce 2026 k celkovému růstu ekonomiky až jedním procentním bodem.
Země se navíc může opřít o relativně nízký veřejný dluh. Ten je dokonce nižší než v případě České republiky a momentálně se pohybuje okolo hranice 30 procent. Díky tomu se Dánsko řadí k nejméně zadluženým vyspělým ekonomikám na světě.
Tamní ekonomika se rovněž může spolehnout i na stále relativně nízkou míru nezaměstnanosti, která v prosinci loňského roku dosáhla na 3 procenta. Na druhé straně je to ale nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky. Ekonomové očekávají, že dánská míra nezaměstnanosti má minimálně mírně růst i dál.
Severoevropská ekonomika si ale musí dát pozor na to, že je stále více závislá na několika málo národních firmách. Kromě Novo Nordisk jde také o přepravní společnost Maersk nebo třeba energetickou skupinu Ørsted.
Dařit se má letos i Švédsku
Analýza společnosti Danske Bank zároveň ukázala, že rok 2026 bude relativně úspěšný i pro Švédsko. Právě ekonomika této země by totiž v roce 2026 měla vzrůst o 2,8 procenta. Ještě před pár týdny přitom odborníci počítali s růstem ve výši 2,6 procenta. Podobně silný růst má navíc pokračovat i příští rok. Mezi příčiny se řadí zejména pokles očekávané inflace i uvolněnější fiskální politika švédské vlády, která povede k nárůstu spotřeby tamních domácností.
Hůře na tom v roce 2026 budou naopak v Norsku. Momentální odhady naznačují, že tamní ekonomika by letos i příští rok měla meziročně stoupnout pouze o 1,6 procenta. Norsko by ale mělo řešit rostoucí inflaci, která se pro rok 2026 momentálně odhaduje na 2,7 procenta a mezi severoevropskými ekonomikami je nejvýraznější.
Ještě horší výsledky letos nejspíš vykáže Finsko. Jeho ekonomika má totiž vzrůst pouze o 1,5 procenta. země se navíc potýká s vysokou nezaměstnaností pohybující se okolo 10,2 procenta. Jde o nejvyšší hodnotu v celé Evropské unii. Země tisíců jezer tak v tomto ohledu překonalo i Španělsko (9,8 procenta) či Švédsko (8,7 procenta), uzavírá Bloomberg.