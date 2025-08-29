Skandinávci patří mezi největší milovníky kávy v Evropě. Teď jim vláda slibuje, že je šálek jejich každodenní dávky i sladká tečka vyjdou o něco levněji. Informoval o tom deník The New York Times.
„Vybrali jsme něco, co bude mít okamžitý efekt pro Dány, kteří ihned pocítí, že mají více peněz k dispozici,“ řekl místopředseda vlády Troels Lund Poulsen dánské televizi TV2.
Daňová úleva by se měla vztahovat na všechny výrobky obsahující kakao, dále na lékořici, sladké cereálie, některé dorty, žvýkačky a další sladkosti. Pokud návrh vlády projde, půjde o největší snížení daní u potravin v zemi za více než deset let. Cena za 480 gramů kávových zrn by měla klesnout ze 79,5 dánských korun (asi 260 korun) na 74,5 dánských korun (asi 244 korun).
|
Cenová regulace potravin v Evropě příliš nezabírá. Výsledky kulhají
Ceny potravin v Dánsku patří k nejvyšším v Evropské unii, dražší jsou už jen v Lucembursku, uvádí dánská statistika. V březnu byly ceny potravin meziročně vyšší o 5,8 procenta, což v zemi podle údajů z minulého měsíce výrazně převýšilo inflaci zboží a služeb ve výši 2,3 procenta.
Analytik bruselského ekonomického think-tanku Bruegel Jacob Funk Kirkegaard uvedl, že snížení daní je také způsob, jak se premiérka Mette Frederiksenová může profilovat jako politička, která myslí na běžné lidi. To je v době, kdy podpora její strany v průzkumech klesá, důležité, upozornil.
„Vždy je dobré si uvědomit, že se v zásadě jedná o vládu, která má více peněz, než dokáže utratit,“ řekl Kirkegaard. Soustředit se na rušení daní ze sladkostí a kávy podle něj pomáhá odvrátit pozornost od zásadní daňové reformy, kterou Dánsko potřebuje. „Je to politicky výhodné, protože to obchází horší debaty, které by mohly vyvolat rozkol v koaliční vládě,“ dodal.
Tři šálky denně
Pokud návrh projde, ztracené příjmy podle něj státní finance příliš nezasáhnou. Daňový výpadek by měl zemi stát 2,4 miliardy dánských korun (asi 7,9 miliardy korun).
Spotřeba kávy je ve Skandinávii jedna z nejvyšších v Evropě a není neobvyklé, že si Dánové dávají takzvané aftenkaffe, tedy večerní kávu. V Dánsku, Švédsku a Norsku lidé vypijí asi tři šálky kávy denně, jen o trochu méně než ve Finsku, kde je to v průměru 3,5 šálku, uvádí web Kaffe Information sledující zvyky konzumentů kávy.
|
Švédská vláda ruší ekologickou daň, letenky tak zlevní. Aktivisté nesouhlasí
Ceny kávy po celém světě v poslední době prudce rostou kvůli nedostatku způsobenému extrémním počasím a rostoucí globální poptávkou. Cena kakaa se za poslední dva roky téměř ztrojnásobila kvůli slabé úrodě v Pobřeží slonoviny a Ghaně.
Návrh přichází jen pár dní poté, co dánské úřady oznámily plán vyjmout knihy z DPH. Změna má zlevnit knihy a motivovat více lidí zejména mladých ke čtení.