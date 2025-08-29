Dánsko osladí život svým obyvatelům. Vláda navrhuje zrušit daň z čokolády

Autor:
  20:00
Dánská vláda navrhla zrušit daň na čokoládu, dorty a další sladkosti, stejně jako na kávu, aby pomohla obyvatelům vyrovnat se s vysokými cenami potravin. Šlo by o největší snížení daní u potravin v zemi za více než deset let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Skandinávci patří mezi největší milovníky kávy v Evropě. Teď jim vláda slibuje, že je šálek jejich každodenní dávky i sladká tečka vyjdou o něco levněji. Informoval o tom deník The New York Times.

„Vybrali jsme něco, co bude mít okamžitý efekt pro Dány, kteří ihned pocítí, že mají více peněz k dispozici,“ řekl místopředseda vlády Troels Lund Poulsen dánské televizi TV2.

Daňová úleva by se měla vztahovat na všechny výrobky obsahující kakao, dále na lékořici, sladké cereálie, některé dorty, žvýkačky a další sladkosti. Pokud návrh vlády projde, půjde o největší snížení daní u potravin v zemi za více než deset let. Cena za 480 gramů kávových zrn by měla klesnout ze 79,5 dánských korun (asi 260 korun) na 74,5 dánských korun (asi 244 korun).

Cenová regulace potravin v Evropě příliš nezabírá. Výsledky kulhají

Ceny potravin v Dánsku patří k nejvyšším v Evropské unii, dražší jsou už jen v Lucembursku, uvádí dánská statistika. V březnu byly ceny potravin meziročně vyšší o 5,8 procenta, což v zemi podle údajů z minulého měsíce výrazně převýšilo inflaci zboží a služeb ve výši 2,3 procenta.

Analytik bruselského ekonomického think-tanku Bruegel Jacob Funk Kirkegaard uvedl, že snížení daní je také způsob, jak se premiérka Mette Frederiksenová může profilovat jako politička, která myslí na běžné lidi. To je v době, kdy podpora její strany v průzkumech klesá, důležité, upozornil.

„Vždy je dobré si uvědomit, že se v zásadě jedná o vládu, která má více peněz, než dokáže utratit,“ řekl Kirkegaard. Soustředit se na rušení daní ze sladkostí a kávy podle něj pomáhá odvrátit pozornost od zásadní daňové reformy, kterou Dánsko potřebuje. „Je to politicky výhodné, protože to obchází horší debaty, které by mohly vyvolat rozkol v koaliční vládě,“ dodal.

Tři šálky denně

Pokud návrh projde, ztracené příjmy podle něj státní finance příliš nezasáhnou. Daňový výpadek by měl zemi stát 2,4 miliardy dánských korun (asi 7,9 miliardy korun).

Spotřeba kávy je ve Skandinávii jedna z nejvyšších v Evropě a není neobvyklé, že si Dánové dávají takzvané aftenkaffe, tedy večerní kávu. V Dánsku, Švédsku a Norsku lidé vypijí asi tři šálky kávy denně, jen o trochu méně než ve Finsku, kde je to v průměru 3,5 šálku, uvádí web Kaffe Information sledující zvyky konzumentů kávy.

Švédská vláda ruší ekologickou daň, letenky tak zlevní. Aktivisté nesouhlasí

Ceny kávy po celém světě v poslední době prudce rostou kvůli nedostatku způsobenému extrémním počasím a rostoucí globální poptávkou. Cena kakaa se za poslední dva roky téměř ztrojnásobila kvůli slabé úrodě v Pobřeží slonoviny a Ghaně.

Návrh přichází jen pár dní poté, co dánské úřady oznámily plán vyjmout knihy z DPH. Změna má zlevnit knihy a motivovat více lidí zejména mladých ke čtení.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Dánsko osladí život svým obyvatelům. Vláda navrhuje zrušit daň z čokolády

Dánská vláda navrhla zrušit daň na čokoládu, dorty a další sladkosti, stejně jako na kávu, aby pomohla obyvatelům vyrovnat se s vysokými cenami potravin. Šlo by o největší snížení daní u potravin v...

29. srpna 2025

Suchem sužované Mexiko vsadilo na datová centra. Místní pobouřila spotřeba vody

Městečko Querétaro uprostřed Mexika bylo dlouho známé hlavně svým kamenným akvaduktem. Ale v posledních měsících získává město i stejnojmenný stát na popularitě z úplně jiného důvodu. Stává se z něj...

29. srpna 2025

Hladík slibuje přebytky energií zdarma. Cesta ke zhroucení trhu, varuje odborník

Ministr životního prostředí Petr Hladík přišel v rámci předvolební kampaně s návrhem chytrého řízení spotřeby energií. Podle něj na něm ušetří stát i občané. Díky nulovému tarifu se už nebudou muset...

29. srpna 2025  15:47

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  14:55

YouTube musí uživatelům poskytnout osobní data, rozhodl rakouský úřad

Videoportál YouTube má povinnost poskytnout uživatelům osobní data, pokud o to požádají, a úplné informace o jejich zpracování. Rozhodl tak rakouský úřad pro ochranu osobních údajů. Na rozhodnutí...

29. srpna 2025  14:05

Firma překvapila zaměstnance. Dostali volno, aby oslavili zásnuby Taylor Swift

Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti Taylor Swift nehýbe jen ekonomikami světa, ale už i pracovní dobou v jedné účetní firmě v americkém Kansasu. Zaměstnanci společnosti H&R Block dostali...

29. srpna 2025  11:28

USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let

Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 korun). Změna začala platit v pátek. Clo se tak nyní...

29. srpna 2025  9:43

Statistici zlepšili odhad ekonomiky. Meziročně stoupla o 2,6 procenta

Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Růstu pomohly útraty domácností.

29. srpna 2025  9:34

Zbrojovka Colt za 22 miliard kupuje pardubického výrobce nitrocelulózy

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylých 49 procent získá Colt CZ za již...

29. srpna 2025  8:51,  aktualizováno  9:15

Zbavte nás papírování, zlevněte energie. Firmy řekly, co má nová vláda zařídit

Premium

Tuzemští byznysmeni si přejí, aby nová vláda, která vzejde z podzimních voleb, zajistila hlavně stabilitu, méně papírování a levnější energie. Vyplývá to ze zjištění redaktorů iDNES.cz, kteří se...

29. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Další termín. Středočeská část dálnice D3 se má stavět v roce 2028

O ostrý start stavebních prací v roce 2028 a na přelomu let 2030 a 31 by řidiči mohli projet z Prahy do Rakouska po dokončené dálnici D3. Nových 57 kilometrů středočeské dálnice by jim přitom mělo...

29. srpna 2025

Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z...

28. srpna 2025  20:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.