Ian Rosenfeldt, tvůrce aplikace nazvané Made O’Meter, uvedl, že během vrcholící krize kolem Grónska po tři lednové dny si ji stáhlo zhruba 30 tisíc uživatelů, tedy celkem už více než 100 tisíc od loňského března, kdy byla aplikace spuštěna.
Impulsem k vytvoření této aplikace se pro Rosenfeldta, který žije v Kodani a pracuje v oblasti digitálního marketingu, stalo před rokem přihlášení do facebookové skupiny Dánů toužících bojkotovat americké zboží.
„Mnoho lidí bylo frustrovaných a přemýšlelo, jak to vlastně v praxi udělat,“ vzpomíná 53letý Rosenfeldt. „Když použijete čtečku čárových kódů, je těžké zjistit, jestli je produkt skutečně americký, nebo ne, jestli je dánský, nebo ne. A pokud to nevíte, nemůžete se skutečně vědomě rozhodnout,“ dodal.
S pomocí AI
Nejnovější verze aplikace Made O’Meter využívá umělou inteligenci k identifikaci a analýze několika produktů najednou a poté doporučuje podobné alternativy vyrobené v Evropě. Uživatelé si mohou nastavit preference, jako například „žádné značky vlastněné Spojenými státy“" nebo „pouze značky se sídlem v EU“. Aplikace tvrdí, že má přesnost přes 95 procent.
„Můžete pořídit snímek produktu a AI pak najde správné informace o produktu,“ řekl Rosenfeldt agentuře AP během předvádění své aplikace v kodaňském obchodě s potravinami. „Tímto způsobem získáte informace, které můžete použít k rozhodnutí o tom, co považujete za správné,“ dodal.
Krátce po spuštění v loňském roce zažila aplikace prvotní vlnu stahování, ale pak zájem opadl. Až do minulého měsíce, kdy Donald Trump vyostřil svou rétoriku o tom, jak nutné je, aby Spojené státy získaly Grónsko. Tento strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý ostrov je poloautonomním dánským územím.
Využití aplikace dosáhlo vrcholu 23. ledna, kdy bylo za jeden den provedeno téměř 40 tisíc skenů, zatímco loni v létě to bylo přibližně 500 skenů denně. Od té doby počet skenů klesl, ale tento týden jich bylo stále kolem 5 000 denně, uvedl Rosenfeldt, který uvedl, že Made O’Meter používá více než 20 tisíc lidí v Dánsku, ale také lidé v Německu, Španělsku, Itálii, a dokonce i ve Venezuele.
„Začalo to být mnohem osobnější,“ řekl Rosenfeldt, který v souvislosti se Spojenými státy mluví o „ztrátě spojence a přítele“.
Trump v lednu oznámil, že uvalí nová cla na Dánsko a dalších sedm evropských zemí, které se postavily proti jeho požadavkům na převzetí Grónska. Vzápětí ale od svých hrozeb upustil a prohlásil, že s pomocí generálního tajemníka NATO Marka Rutteho bylo dosaženo „rámcové dohody“ o přístupu ke Grónsku bohatému na nerostné suroviny. O této dohodě zatím není známo mnoho podrobností.
Rosenfeldt ví, že podobné bojkoty americkou ekonomiku nepoškodí, ale doufá, že tím vyšle vzkaz supermarketům a podpoří evropské výrobci. „Možná můžeme vyslat signál, že nás lidé vyslyší a dokážeme něco změnit,“ dodal.
Měli byste začít jinde
Další dánská aplikace nazvaná NonUSA překročila na začátku února 100 tisíc stažení. Jeden z jejích tvůrců, jednadvacetiletý Jonas Pipper, uvedl, že 21. ledna zaznamenali přes 25 tisíc stažení, přičemž v jednu chvíli bylo za minutu naskenováno 526 produktů. Z uživatelů je asi 46 tisíc v Dánsku a asi 10 tisíc v Německu.
„Někteří uživatelé říkali, že mají pocit, jako by se jim trochu ulevilo,“ řekl Pipper. „Mají pocit, jako by v této situaci získali zpět svou moc.“
Je ovšem sporné, jestli budou mít podobné aplikace větší praktický účinek. Christina Gravertová, docentka ekonomie na Kodaňské univerzitě, uvedla, že v dánských obchodech s potravinami je ve skutečnosti jen málo amerických produktů - jen asi jedno až tři procenta. Jde mimo jiné o ořechy, víno a cukrovinky.
V Dánsku je však široce rozšířeno používání amerických technologií, od telefonů Apple iPhone po nástroje Microsoft Office. „Pokud opravdu chcete mít nějaký vliv, měli byste začít právě tam,“ řekla Gravertová. Koneckonců i aplikace Made O’Meter a NonUSA se stahují z App Store společnosti Apple a z Play Store společnosti Google.
Gravertová, která se specializuje na behaviorální ekonomii, uvedla, že podobné bojkotovací kampaně jsou obvykle krátkodobé a skutečná změna často vyžaduje spíše organizované úsilí než jednotlivé spotřebitele.