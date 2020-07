Nechcete platit daně? Nebude podpora. EU chce omezit evropské daňové ráje

Převod zisků do evropských států, které nabízejí nízké korporátní daně, zneužívají hlavně americké společnosti. Ročně EU připraví o zhruba 427 miliard korun, uvádí Financial Times. Uniklé peníze by se přitom daly využít na vědu, výzkum zdravotnictví nebo právě na řešení následků současné pandemie, vadí Evropské komisi.

Komise proto v úterý doporučila, aby členské státy neposkytovaly finanční podporu společnostem s vazbami na země, které jsou na seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí EU.

Omezení by se měla vztahovat také na společnosti, které byly usvědčeny ze závažných finančních trestných činů, mimo jiné včetně finančních podvodů, korupce, nezaplacení daňových povinností a povinností sociálního zabezpečení.

Cílem úterního doporučení je poskytnout členským státům návod, jak stanovit podmínky pro finanční podporu, která zabrání zneužití veřejných prostředků, a posílit záruky proti zneužívání daní v celé EU v souladu s unijními právními předpisy. Koordinací omezení finanční podpory by členské státy rovněž zabránily neshodám a deformacím v rámci jednotného trhu.

Nacházíme se ve velmi těžké situaci, kdy se firmám kvůli koronaviru poskytuje obrovská státní pomoc. Zejména v této souvislosti je proto nemístné aby firmy, které se úmyslně vyhýbají daňovým povinnostem, využívaly veřejnou finanční podporu. Margrethe Vestagerová eurokomisařka pro hospodářskou soutěž

„Nacházíme se ve velmi těžké situaci, kdy se firmám kvůli koronaviru poskytuje obrovská státní pomoc. Zejména v této souvislosti je proto nemístné aby firmy, které se úmyslně vyhýbají daňovým povinnostem, využívaly veřejnou finanční podporu. To by bylo zneužití vnitrostátních rozpočtů a rozpočtů EU na úkor daňových poplatníků a systémů sociálního zabezpečení. Spolu s členskými státy chceme zajistit, aby k tomuto nedocházelo,“ říká evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

„Ti, kteří záměrně obcházejí daňové předpisy nebo se účastní trestné činnosti by neměli mít prospěch ze systémů, které se snaží celou dobu obcházet. Všichni jsme v této krizi společně a každý musí spravedlivě platit svůj podíl na daních abychom se společnými silami zotavili a podpořili a neoslabovali se navzájem. Naše veřejné prostředky musíme chránit a podporovat jen poctivé evropské daňové poplatníky,“ dodává eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.

Provedení však bude poněkud složitější. Na rozdíl od běžné daňové legislativy EU by tato iniciativa vyžadovala podporu kvalifikované většiny evropské šestadvacítky, nikoliv jednomyslnou podporu všech členských států, což by vládě sebralo možnost uplatnit právo veta. Opatření by také muselo být schváleno Evropským parlamentem, upozorňuje server Financial Times.

Daňové ráje nejsou jen exotické země

Mezi největší evropské daňové ráje patří Velká Británie a Švýcarsko, z členů EU se pak jedná o Lucembursko, Nizozemsko a Kypr. Největší daňové úniky zaznamenaly země, které koronavirus zasáhl nejvíce, tedy Francie, Španělsko, Itálie a Německo.

Evropská unie si od roku 2017 vede listinu států a území, u kterých má pochybnosti ohledně daňové transparentnosti, spravedlivého zdanění či dodržování mezinárodních pravidel namířených proti snižování daňových základů a přesouvání zisku jinam.

Během tří let se na seznam dostalo 15 států, některé z nich od té doby zlepšily spolupráci v daňové oblasti a byly ze seznamu vyškrtnuty. Konkrétně se na seznamu objevila Americká Samoa, Fidži, Guam, Omán, Samoa, Trinidad a Tobago, Americké Panenské ostrovy a Vanuatu. Letos v únoru na listinu přibyla Panama, Seychely, Palau a Kajmanské ostrovy.