Google slibuje konec švindlování, v roce 2020 se zřekne daňových rájů

Komplikovaná daňová optimalizace, kterou mateřská společnost Googlu Alphabet dosud používala, se v médiích uchytila pod názvem „Double Irish, Dutch Sandwich“, což by se do češtiny dalo přeložit jako „dvojitá irská“ a „holandský sendvič“.



Schéma zmíněného danění zjednodušeně operuje se třemi různými dceřinými společnostmi Googlu. První, Google Ireland Limited, shromažďuje většinu mezinárodních příjmů z reklamy, a pak tyto peníze převádí na nizozemskou dceřinou společnost Google Netherlands Holdings BV. Ta následně peníze převede na holding Google Ireland Holdings Unlimited sídlící na Bermudách. Společnost tak ve výsledku zaplatí nulovou daň.

Tiskový mluvčí Googlu v úterním vyjádření uvedl, že se firma rozhodla vzdát se tohoto systému. Důvodem je prý i zjednodušování korporátní struktury. „Licencování duševního vlastnictví budeme v budoucnu dělat ve Spojených státech, nikoli na Bermudách,“ uvedl mluvčí v prohlášení.

Legálně nezdaněné miliardy

V roce 2018 podle popsaného schématu přemístil Google 24,5 miliard dolarů přes holandskou holdingovou společnost právě do Bermud. Rok předtím to bylo 19,9 miliard dolarů.

Daňová strategie Googlu byla až doposud legální, na popud Evropské Unie a Spojených států se ale Irsko před šesti lety rozhodlo zrušit daňové výhody Googlu. Rozhodnutí má vejít v platnost letos.

„Licenční činnosti společnosti by měly být ukončeny. Přesné datum ale ještě nevíme, vedení společnosti se domnívá že ukončení aktivit proběhne ke 31. prosinci 2019 nebo v roce 2020,“ píše se podle Reuters v holandském daňovém přiznání holdingové společnosti z roku 2018.

Jak zatočit s giganty

Zmíněná možnost daňové minimalizace firmám roky dovolovala snížit daňové účty o stovky miliard dolarů. Mezeru v mezinárodním daňovém právu chce nyní vyplnit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Plánuje zavést globální minimální sazbu daně z příjmu právnických osob. Díky ní by nadnárodní společnosti nemohly uniknout zdanění své mateřské země, i když by svoje aktiva přesunuly do daňových rájů.

Postup OECD by znamenal průlom. Státy Evropské unie se dlouhodobě nemohou dohodnout, jak by s agresivní daňovou politikou Googlu ale i Amazonu, Facebooku nebo Applu zatočily. Například Francie chtěla minulý rok zavést digitální daň. S tou však nesouhlasily Irsko, Švédsko, Dánsko ani Finsko. Další možností je danit příjmy společností, nikoli čisté zisky.

I přesto, že se Google rozhodl vzdát se pochybného daňového schématu, popírá, že by svoji daňovou povinnost zanedbával. „Naše efektivní daňová sazba za posledních deset let byla 23 procent, víc jak 80 procent daní odvádíme ve Spojených státech,“ uvedl tiskový mluvčí firmy.