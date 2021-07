Daňový ráj se bojí světové dohody o daních. Irsko může přijít o miliardy

Irsko je nejen v rámci Evropy dlouhodobě považováno za daňový ráj. Velké firmy tu již několik let ze svého zisku odvádí daň ve výši 12,5 procenta, čímž se v rámci celé Evropské unie řadí mezi státy s nejnižší sazbou daně z příjmu právnických osob. Chystané globální daňové změny však mohou fungování Irska ohrozit. Informoval o tom deník The New York Times.

Google, Apple, Pfizer, Twitter, Facebook. To je jen malý výčet nadnárodních firem, které mají svou evropskou základnu v Irsku. Kvůli chystané reformě globálního daňového systému se ale irská státní kasa může dostat do problémů.

Podle aktuálního návrhu Spojených států amerických by totiž firma měla nově danit v tom státě, kde k dané ekonomické aktivitě dochází. Stanovit by se pak měla i minimální daň, a to zhruba okolo patnácti procent. Návrh prozatím podpořilo 130 států, a to včetně 20 největších ekonomik světa. Irsko je proti.

„Irsko je v rámci Evropy daňovým rájem. Je proto jasné, že se bude snažit dohodu bojkotovat,“ řekl pro deník The New York Times Alex Cobham, který je výkonným ředitelem skupiny Tax Justice Network, jež bojuje pro proti tomu, aby se firmy vyhýbaly daňovým povinnostem.

Kromě nízké sazby daně z příjmu právnických osob cení velké firmy v Irsku i tamější daňový režim. Ten totiž společnostem se sídlem v Irsku pomáhá vyhnout se daňovým povinnostem v jiných zemích. I díky tomu přitekly do Irska miliardy eur a vzniklo tu tisíce nových pracovních míst.

Irské ministerstvo financí uvedlo, že bude usilovat o komplexní, udržitelnou a spravedlivou dohodu. Pokud totiž chystané změny opravdu nakonec projdou, přijde Irsko ročně na ušlých daních až o tři miliardy euro, které poputují do rozpočtů ostatních zemí. To je v přepočtu téměř 80 miliard korun.

V roce 2020 vybralo Irsko na korporátních daních 12 miliard euro. V porovnání s rokem 2013 to bylo o čtyři miliardy více. Deset největších společností, které působí i v jiných státech, přispěly více než 6 miliardami eur.

Podle Americké obchodní komory v Irsku působí více než 800 amerických firem. Ty zaměstnávají až 180 000 lidí.

V případě změn by však všechny z nich Irsko opustit nemusely. Společnosti jako Facebook či Twitter tu totiž v minulých letech investovaly značné peněžní prostředky do svých evropských poboček, což je může motivovat k tomu, aby v Irsku i nadále setrvaly.