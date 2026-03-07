Po cukru přichází i daň ze slaného. Thajsko připravuje průlomové opatření

Autor:
  19:00
Thajsko bylo v minulosti jednou z prvních zemí na světě, která se rozhodla více zdanit slazené nápoje. Nyní připravuje další a dost možná přelomové opatření, které by se mohlo rozšířit také jinam. Vláda totiž chce zvýšit cenu balených potravin s vysokým obsahem soli.

Grilované solené ryby na oblíbeném pouličním trhu v čínské čtvrti v thajském Bangkoku. Thajci denně zkonzumují asi 3 650 miligramů sodíku. To je téměř dvojnásobně víc, než jaké je doporučení Světové zdravotnické organizace. (26. března 2025) | foto: Profimedia.cz

O zavedení nové daně pro výrobce zpracovaných potravin v Thajsku před několika dny informovala Rachada Wanichakornová, která je zástupkyní generálního ředitele thajské daňové správy. Nebude se však týkat čerstvě připravených ani chlazených jídel. Vyhne se také fastfoodům, píše agentura Bloomberg.

Pro Bloomberg uvedla, že zavedení daně ze soli je v praxi náročnější než zdanění slazených nápojů. Mimo jiné proto, že výrobci ke klasické soli nemají alternativy. „I přesto ale chceme, aby měnili složení potravin a obsah soli v nich snižovali,“ dodala.

Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

Výše nové daně se zároveň nemá odvíjet pouze od samotné soli. Do výpočtu budou vstupovat třeba i konzervanty. Thajské úřady si od tohoto kroku slibují, že výrobci nejrůznějších polotovarů a slaných pochutin budou měnit své receptury tak, aby nárůst koncové ceny pro spotřebitele byl možná co nejnižší.

Jde hlavně o zdraví

Thajsko zároveň avizuje, že nové opatření si neklade za hlavní cíl nárůst příjmů do thajského státního rozpočtu. Podobně jako v roce 2017, kdy se v zemi začalo více platit za slazené nápoje, jde hlavně o snahu zlepšit zdraví thajského obyvatelstva a ulevit přetíženému zdravotnictví. „Jde dám hlavně o zdraví,“ potvrzuje Wanichakornová.

Ke zdanění slaného se schyluje i přesto, že právě sůl je s thajskou kuchyní úzce spojená. Svým způsobem jde o základ thajské kuchyně a velkou roli hraje i při konzervaci potravin. Bez soli se neobejde třeba ani tradiční rybí omáčka, která se používá jako dochucovadlo.

Ožívá myšlenka na eurodaň ze sladkostí. Výrobci jsou proti

Odborníci dlouhodobě varují, že Thajci konzumují až příliš velké množství soli, což má pro jejich zdraví negativní důsledky. Z oficiálních dat plyne, že lidé starší 15 let tu průměrně každý den zkonzumují asi 3 650 miligramů sodíku. To je téměř dvojnásobně víc, než jaké je doporučení Světové zdravotnické organizace.

Lékaři k tomu dodávají, že přílišná konzumace soli souvisí s onemocněním ledvin či srdce. Náklady na léčbu jsou navíc vysoké a Thajsko tímto způsobem každý rok utratí asi 1,6 bilionu bahtů, což je v přepočtu zhruba 1 bilion korun.

Čím více soli, tím vyšší daň

Odhady z loňského prosince naznačují, že samotná daň jen na slané pochutiny a instantní nudle by mohla snížit průměrný denní příjem sodíku v Thajsku o 83 miligramů. Pokud se daňové opatření bude týkat třeba i již zmíněných polotovarových jídel, budou důsledky ještě výraznější.

Vláda slibuje, že výrobci budou mít dostatek času na to, aby se novému opatření přizpůsobili. První roky se zdanění má navíc týkat pouze potravin, u nichž je přítomnost soli nejvýraznější. Sazba daně by zároveň měla růst s tím, kolik soli je v dané potravině obsaženo.

Dánsko osladí život svým obyvatelům. Vláda navrhuje zrušit daň z čokolády

Thajský potravinářský průmysl ale na novou daň nereaguje pozitivně a argumentuje, že jde o chybu. Důsledky kroku totiž v praxi mají pocítit hlavně nízkopříjmové domácnosti, které se bez polotovarových jídel neobejdou. Proti je i mnoho běžných Thajců. „Stravovací návyky žádná daň nezmění,“ uzavřel pro Bloomberg čtyřicetiletý úředník Thienking Changrien.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Po cukru přichází i daň ze slaného. Thajsko připravuje průlomové opatření

Grilované solené ryby na oblíbeném pouličním trhu v čínské čtvrti v thajském...

Thajsko bylo v minulosti jednou z prvních zemí na světě, která se rozhodla více zdanit slazené nápoje. Nyní připravuje další a dost možná přelomové opatření, které by se mohlo rozšířit také jinam....

7. března 2026

Aerolinky versus nástroj za miliony. Houslistka změnila předpisy Lufthansy

Německá houslistka Carolin Widmannová se svými 244 let starými houslemi....

Německou houslistku nechtěli v Helsinkách pustit do letadla s jejím vzácným nástrojem proto, že rozměry pouzdra přesahovaly limit příručního zavazadla. Svůj nepěkný zážitek obratem sdílela nejen s...

7. března 2026

Do rozvoje AI se chce zapojit další významný hráč. Ambiciózní plány má Indie

Předseda společnosti Reliance Industries Mukesh Ambani na zasedání summitu AI...

Indie chce do dalších let výrazně posílit své postavení na globální technologické mapě. Plánuje se zaměřit na rozvoj umělé inteligence, cloudových služeb i výstavbu datových center. Vláda premiéra...

7. března 2026

Dánská ekonomika vzkvétá i díky farmacii. Letos překoná své severské sousedy

Vlajky společnosti Novo Nordisk vlají před kanceláří Bagsvaerd na předměstí...

Dánsko se v roce 2026 má stát nejvýkonnější ekonomikou severu Evropy. Jeho hospodářství by podle revidované predikce společnosti Danske Bank mělo letos posílit o 3 procenta, přitom ještě v prosinci...

7. března 2026

Trajekty znečišťují evropská města více než auta, upozorňuje analýza

Loď pro výletní plavby u mola ve Stockholmu v zimě (7. ledna 2026)

Trajekty v několika evropských městech produkují více znečištění oxidy síry než silniční doprava, ukázala nová analýza organizace Transport & Environment (T&E). Podle ní jsou významné zátěži...

7. března 2026

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

7. března 2026

Rychlotratě za polovic. Správa železnic představila osekanou síť

Premium
ilustrační snímek

Železniční vizionáři se nevzdávají projektu na vybudování vysokorychlostních tratí v Česku. A to navzdory rezervovanějšímu postoji nového kabinetu i po řadě indicií, že českou železnici čeká v...

7. března 2026

Vždycky jsem chtěl být v pozadí. Cesta vietnamského prodavače do čela Wolt Marketu

Od začátku za rozvojem Wolt Marketu v Česku stojí Viet Anh (Nuget) Nguyen. (2....

Vždy raději stál v pozadí a soustředil se na to, aby vše fungovalo. Teď ale Viet Anh Nguyen se svým týmem stojí za novou vizuální proměnou Wolt Marketu. „Rebranding je něco, za co se po dlouhé době...

6. března 2026

Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a...

Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, dnes...

6. března 2026  19:11

Jak vrátit 166 miliard dolarů z vybraných cel. Soud to řeší za zavřenými dveřmi

soud soudce USA porota verdikt

Americký soudce Richard Eaton v pátek jednal s vládními právníky o postupu při vracení peněz vybraných z cel a záloh, která soud v únoru označil za protiústavní. Setkání se konalo za zavřenými dveřmi...

6. března 2026  18:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Peking tlačí na Teherán. Chce odblokovat Hormuzský průliv pro své tankery

Tanker Kairos proplouvá Bosporem v Istanbulu v Turecku. (29. září 2025)

Konflikt USA a Izraele s Íránem žene cenu ropy vzhůru. Již šest dní trvající válka ochromila i provoz v Hormuzském průlivu, kterým za normální situace proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a...

6. března 2026

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

6. března 2026  16:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.