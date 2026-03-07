O zavedení nové daně pro výrobce zpracovaných potravin v Thajsku před několika dny informovala Rachada Wanichakornová, která je zástupkyní generálního ředitele thajské daňové správy. Nebude se však týkat čerstvě připravených ani chlazených jídel. Vyhne se také fastfoodům, píše agentura Bloomberg.
Pro Bloomberg uvedla, že zavedení daně ze soli je v praxi náročnější než zdanění slazených nápojů. Mimo jiné proto, že výrobci ke klasické soli nemají alternativy. „I přesto ale chceme, aby měnili složení potravin a obsah soli v nich snižovali,“ dodala.
Výše nové daně se zároveň nemá odvíjet pouze od samotné soli. Do výpočtu budou vstupovat třeba i konzervanty. Thajské úřady si od tohoto kroku slibují, že výrobci nejrůznějších polotovarů a slaných pochutin budou měnit své receptury tak, aby nárůst koncové ceny pro spotřebitele byl možná co nejnižší.
Jde hlavně o zdraví
Thajsko zároveň avizuje, že nové opatření si neklade za hlavní cíl nárůst příjmů do thajského státního rozpočtu. Podobně jako v roce 2017, kdy se v zemi začalo více platit za slazené nápoje, jde hlavně o snahu zlepšit zdraví thajského obyvatelstva a ulevit přetíženému zdravotnictví. „Jde dám hlavně o zdraví,“ potvrzuje Wanichakornová.
Ke zdanění slaného se schyluje i přesto, že právě sůl je s thajskou kuchyní úzce spojená. Svým způsobem jde o základ thajské kuchyně a velkou roli hraje i při konzervaci potravin. Bez soli se neobejde třeba ani tradiční rybí omáčka, která se používá jako dochucovadlo.
Odborníci dlouhodobě varují, že Thajci konzumují až příliš velké množství soli, což má pro jejich zdraví negativní důsledky. Z oficiálních dat plyne, že lidé starší 15 let tu průměrně každý den zkonzumují asi 3 650 miligramů sodíku. To je téměř dvojnásobně víc, než jaké je doporučení Světové zdravotnické organizace.
Lékaři k tomu dodávají, že přílišná konzumace soli souvisí s onemocněním ledvin či srdce. Náklady na léčbu jsou navíc vysoké a Thajsko tímto způsobem každý rok utratí asi 1,6 bilionu bahtů, což je v přepočtu zhruba 1 bilion korun.
Čím více soli, tím vyšší daň
Odhady z loňského prosince naznačují, že samotná daň jen na slané pochutiny a instantní nudle by mohla snížit průměrný denní příjem sodíku v Thajsku o 83 miligramů. Pokud se daňové opatření bude týkat třeba i již zmíněných polotovarových jídel, budou důsledky ještě výraznější.
Vláda slibuje, že výrobci budou mít dostatek času na to, aby se novému opatření přizpůsobili. První roky se zdanění má navíc týkat pouze potravin, u nichž je přítomnost soli nejvýraznější. Sazba daně by zároveň měla růst s tím, kolik soli je v dané potravině obsaženo.
Thajský potravinářský průmysl ale na novou daň nereaguje pozitivně a argumentuje, že jde o chybu. Důsledky kroku totiž v praxi mají pocítit hlavně nízkopříjmové domácnosti, které se bez polotovarových jídel neobejdou. Proti je i mnoho běžných Thajců. „Stravovací návyky žádná daň nezmění,“ uzavřel pro Bloomberg čtyřicetiletý úředník Thienking Changrien.