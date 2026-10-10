Další krok k „malému“ jádru. Startup zažádal o připojení modulárních reaktorů k síti

Blue Energy plánuje v Texasu vybudovat až pět jaderných systémů, každý o výkonu 300 megawattů. Celkový výkon by tak mohl dosáhnout 1,5 gigawattu. Podle údajů texaského provozovatele sítě Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) jde vůbec o první žádost o připojení malých modulárních reaktorů k jeho síti, píše agentura Bloomberg.
Projekt představuje další náznak toho, jak prudce rostoucí spotřeba elektřiny v datových centrech mění energetiku Spojených států. Provozovatelé serverových farem potřebují obrovské množství elektřiny nepřetržitě, a to vytváří tlak na zdroje, které dokážou dodávat stabilní výkon ve dne i v noci.
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Právě tuto vlastnost má nabídnout jaderná energetika. Na rozdíl od solárních a větrných elektráren nejsou jaderné reaktory závislé na počasí a mohou vyrábět elektřinu nepřetržitě. Rostoucí poptávka ze strany datových center proto zároveň podporuje zájem investorů o nové typy reaktorů, které zatím nebyly komerčně nasazeny ve velkém měřítku.
Jaderná elektřina přímo pro datové centrum
Marylandská společnost Blue Energy chce své reaktory využít pro napájení datového centra společnosti Crusoe. Plánovaný jaderný výkon 1,5 gigawattu by podle firmy odpovídal spotřebě elektřiny přibližně 260 tisíc texaských domácností.
Blue Energy chce použít 300megawattový reaktor vyvinutý společností GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. První reaktor by měl podle současných plánů zahájit provoz v roce 2033.
Jde o technologii označovanou jako malý modulární reaktor (SMR). Na rozdíl od klasických jaderných elektráren mají být tyto reaktory menší a jejich části lze vyrábět průmyslově a následně sestavovat přímo v místě elektrárny. Vývojáři si od nich slibují nižší náklady a kratší dobu výstavby, zatím však jde o technologii, která se teprve snaží prosadit v komerčním měřítku.
Blue Energy přitom nechce v rámci projektu spoléhat pouze na jádro. Součástí plánovaného energetického komplexu mají být také elektrárny na zemní plyn s celkovým výkonem přibližně jeden gigawatt.
Dvě plynové jednotky mají podle údajů ERCOT začít vyrábět elektřinu už v letech 2030 a 2031. Blue Energy už rovněž požádala o jejich připojení k texaské elektrické síti.
Texas láká datová centra, elektřiny ale ubývá
Texas se v posledních letech stal jedním z hlavních míst pro výstavbu datových center. Firmy láká podnikatelské prostředí, dostupná půda i rychlý růst místní ekonomiky. Serverové farmy jsou ale zároveň mimořádně náročné na elektřinu.
Datová centra potřebují energii nejen pro samotné výpočty, ale také pro chlazení tisíců serverů. S rozvojem umělé inteligence navíc prudce roste výkon potřebný pro trénování a provoz velkých modelů. Energetické nároky nových datových center proto představují pro provozovatele elektrických sítí stále větší problém.
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Texas už v reakci na odpor části veřejnosti nařídil dočasnou pauzu v povolování některých nových projektů datových center. Výstavba serverových farem totiž vyvolává obavy nejen kvůli spotřebě elektřiny, ale také kvůli důsledkům na místní infrastrukturu a životní prostředí.
Na malé reaktory spoléhá i Česko. ČEZ ve spolupráci se společností Rolls-Royce plánuje postavit v tuzemsku až tři gigawatty malých modulárních reaktorů. První český reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína v polovině 30. let. Spolu s tím se připravují modulární reaktory v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku.