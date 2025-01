Chaos a zácpy. Italy děsí rekonstrukce dálnice v Brennerském průsmyku

11:15

Italské firmy se obávají rekonstrukce dálničního mostu v Brennerském průsmyku, která začala 1. ledna a potrvá pět let. Průsmyk je hlavní tahem pro export do Německa, které je největším obchodním partnerem Itálie. Dopravní omezení na rakouské straně podle odhadů podnikatelských svazů povede k omezení a zdražení nákladní dopravy a mohlo by se dotknout i cestovního ruchu, píše italský deník La Stampa.