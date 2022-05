Šéf Jablotronu vyzbrojuje Ukrajinu. Dělat kompromisy s hlupáky v politice nechce

Firma Jablotron ukončila hned na začátku války své obchodní aktivity v Rusku. Dalibor Dědek považuje ruskou agresi za odpudivou a nehodlá podnikat v zemi, která porušuje lidská práva.

„Měli jsme tam několik desítek tisíc funkčních systémů a ze dne na den jsme vypnuli přístup všem uživatelům. Takže jak byli lidé zvyklí svoje alarmy ovládat pomocí mobilních telefonů, tak to jsme jim zablokovali. A v době, kdy to šlo, jsme jim posílali také notifikace o tom, co se děje a bláhově jsme si mysleli, že přesvědčíme několik tisíc Rusů na správnou víru,“ popisuje svůj odchod z ruského trhu Dědek.

„Převážně to je rezidenční sektor a menší a střední firmy. Byli rozhodně naštvaní, když jsme je odpojili, a jistě že nám vyhrožují soudy, protože porušujeme obchodní právo. Ale ve chvíli, kdy někdo porušuje základní lidská práva, kdy páchá válečné zločiny, tak si myslím, že na to máme morální právo,“ myslí si podnikatel.

Vzpomínky na rok 1968

„Nikdy jsem nepředpokládal, že se něco podobné může v 21. století stát, navíc s takovou brutalitou,“ pokračuje miliardář. „Samozřejmě jsem si vzpomněl na rok 1968, kdy mi bylo jedenáct a pamatuji si dodneška, jak mě babička ráno budila s tím, že začala válka, na ulici jezdily tanky a na obloze vrčela těžká letadla. To mám hluboko v paměti.“

I proto se Dalibor Dědek zapojil do kampaně na podporu Ukrajiny s názvem Dárek pro Putina. Jejím cílem je financování nákupu výbavy a zbraní pro obránce země napadené Ruskem. Web zbraneproukrajinu.cz nabízí lidem různé položky, na které mohou přispět. Od zdravotnického vybavení či nábojů v řádu stovek korun přes palné zbraně v řádu tisíců korun až po tank s cenovkou 30 milionů korun.

„Zákazníci si samozřejmě nekupují přímo tento vojenský materiál. Pouze si tak zvolí výši svého příspěvku,“ vysvětluje Dědek. „Peníze potom přímo jdou na účet ukrajinské ambasády a ve spolupráci s lidmi z českého ministerstva obrany se následně nakupují příslušné produkty, které ukrajinská armáda potřebuje.“

Daliboru Dědkovi se tato forma pomoci líbí proto, že jde o typicky český cimrmanovský nápad. Chce zároveň lidem reálně ukázat, kolik válka stojí peněz a jak drahá je vojenská technika. Uvědomuje si také, že jde o kontroverzní projekt, protože se jedná o pomyslný e-shop se zbraněmi.

JABLOTRON GROUP a.s. je česká skupina technologických firem s tradicí od roku 1990. Od svých počátků se zaměřuje především na zabezpečovací a komunikační systémy včetně navazujících bezpečnostních služeb a poskytuje tak řešení pro ochranu majetku, zdraví a bezpečí uživatelů. Největší společností skupiny je společnost JABLOTRON ALARMS a. s., která patří k nejvýznamnějším dodavatelům alarmů v ČR i ve světě. (Wikipedia)

„První problém, na který jsme narazili, byla platební brána, protože většina většinu provozovatelů platebních bran má ve svých pravidlech to, že nepřipustí, aby brána byla použita na nákup zbraní. Proto musím ocenit, že banka, která nám nakonec terminál poskytla, se zachovala velmi odvážně,“ kvituje podnikatel.

Dalibora Dědka na ukrajinské válce překvapila skutečnost, že Rusko zatím v bojích neprokázalo technologickou vyspělost, kterou se v minulosti chlubilo.

„Když Rusko vysílá kosmické lodi do vesmíru, tak jsem čekal, že kvalita jeho zbraňových systémů bude lepší, než co vidíme v reálu. Dokazuje to, že Ukrajinci se úspěšně vlámali do komunikace ruských konvojů a byli schopní je zdržovat, zastavit a zcela zmást. Je to důkaz toho, že nedisponují dostatečnou technickou kvalitou.“

Dědek v Rozstřelu hovořil i o svých současných podnikatelských aktivitách. „Zájem o zabezpečení domů a objektů je v České republice velmi stabilní. Na pult centrální ochrany připojujeme zhruba 1 200 objektů měsíčně, a to je trend, který už trvá několik let. Lidé si uvědomují, že je potřeba si svůj majetek chránit. Že je to podobné tomu, jak si chrání svoje zdraví.“

Politika? S hlupáky nechci dělat kompromisy

Ještě před několika lety Dědek tvrdil, že vedení své firmy předá svým spolupracovníkům, odejde do důchodu a bude se věnovat vnoučatům. Z toho ale nakonec sešlo.

„Jak je mým zvykem, Dědek vždycky chodí proti proti stádu. Takže zatímco moji vrstevníci teď odcházejí do důchodu, tak já jsem se z něj naopak vrátil do procesu. Po odpočinku jsem nabral nové síly a získal jsem trošku odstup a nadhled.“

„Je pravda, že jsem se ve firmě musel učit nové věci. Řadu tváří jsem už z minulosti ani nepoznal, řada procesů se změnila, technologie jsou nové. Ale pořád mě to baví a mám z toho radost,“ říká podnikatel.

A chtěl by někdy v budoucnu vstoupit do politiky? „Jsem si vědom toho, že nejsem typ, který by uměl dělat kompromisy s hlupáky. Výhodou podnikání je to, že si můžete vybrat lidi kolem sebe. Politiku krátce zkusil a ze dne na den se z obdivovaného podnikatele a filantropa stal v očích médií krvežíznivý miliardář. Takže děkuji, to určitě nechci.“

Jak se firma Jablotron zapojila v Česku do pomoci ukrajinským uprchlíkům? Jaké další projekty připravuje? A má podnikatel obchodní aktivity na Ukrajině? I o tom hovořil Dalibor Dědek v Rozstřelu.