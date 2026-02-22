Luxusní hotely mění bary na pekárny, lákají na slavné cukráře i instagramové zákusky

Luxusní hotely po celém světě otevírají vlastní cukrárny vedené hvězdnými pekaři a lákají nejen hosty, ale i místní. Místo večerních drinků stojí lidé fronty na croissanty a dortíky. Trend podporují sociální sítě i chuť dopřát si malé, finančně dostupné potěšení.
ilustrační snímek

V posledních letech se v hotelovém byznysu mění logika přitažlivosti veřejných prostor. Zatímco lobby bary bývaly hlavním společenským centrem, dnes je stále častěji nahrazují pekárny. Nejde přitom o snídaňový servis pro hosty, ale o samostatné podniky, kde se stojí fronty podobně jako na populární bary, píše agentura Bloomberg.

Hotely navíc začaly spolupracovat se světově známými cukráři a proměňují jejich jméno v hlavní atrakci. Jeden z londýnských luxusních hotelů Claridge’s otevřel pekárnu vedenou Richardem Hartem, dříve spojeným se slavnou sanfranciskou pekárnu Tartine a později i kodaňskými kardamomovými šneky.

Známe nejlepší hotely světa. Podívejte se, kde spali Churchill nebo McCartney

Podobně i v nedalekém hotelu Berkeley láká zákazníky francouzský cukrář Cédric Grolet, jehož dezerty imitující ovoce sledují miliony lidí na Instagramu. A jeho další připravovaná pobočka v benátském hotelu Airelles Palladio potvrzuje, že důležitější než lokální tradice je dnes globální značka.

Trend je viditelný i jinde. Hotel Gardiner House v americkém Newportu nedávno otevřel sousedskou pekárnu s moderními variantami croissantů, dubajský loni otevřený plážový hotel Jumeirah Marsa Al Arab provozuje kavárnu francouzského cukrářského mistra Pierra Hermého a další jeho podnik funguje také v marockém La Mamounia. Podniky jsou přístupné nejen hotelovým hostům, ale i místním obyvatelům. Stejně jako kdysi hotelové bary.

Malé radosti místo velkých výdajů

Podle autorky knihy Nejlepší britské pekárny Milly Kenny-Ryderové stojí za popularitou především tzv. kultura „malých odměn“. V době zdražování lidé omezují večeře v restauracích nebo dlouhé dovolené, ale stále si dopřejí kreativní zákusek za dvacet liber, protože představuje okamžitý zážitek. „Myslím si, že život je těžký, a když máte pocit, že si nemůžete dovolit koupit dům, koupit si jako malou odměnu jako zmrzlinový rohlík za 4 libry je někdy výjimečnější než velké požitky,“ uvedla Kenny-Ryderová.

Povaleči, ovesné mléko i sojové latté. Je tu střet generací aneb mladí pijí kávu jinak

Marketingový odborník Florent Girardin ze švýcarské elitní hotelové školy EHL mluví o moderní podobě „rtěnkového efektu“. Spotřebitelé omezují velké investice, ale utratí za drobný luxus, který rychle zlepší náladu.

Loňská studie Bank of America ukázala, že 57 procent příslušníků generace Z si každý týden dopřeje nějakou malou odměnu. Pro mladší generace, kterým se vzdaluje vlastní bydlení, takový nákup neznamená finanční selhání.

Dovolená během dovolené

K popularitě přispěla i pandemie, kdy lidé začali víc péct a vnímat cukrařinu jako řemeslo. Zároveň jde o společenskou aktivitu. Cestovní poradci dnes plánují spíše „cukrářské výlety“ než noční tahy po barech, protože denní zážitky bez alkoholu působí dostupněji i zdravěji.

Nové pekárny fungují jako destinace samy o sobě. Návštěvníci často ani nebydlí v hotelu, přesto si cestu plánují právě podle nich. Turisté vstávají brzy, aby se vyhnuli dlouhým frontám na ikonické dezerty a sdílení fotografií na sociálních sítích má podobnou prestiž jako nákup luxusní módy.

Dobrý chleba dělá čas, kvalita a ruční práce, říkají zakladatelé Zrna Zrnka

Dříve hotel zdůrazňoval lokální speciality, dnes spíše přiváží mezinárodní hvězdu. Mnozí návštěvníci tento zážitek vnímají jako „dovolenou v dovolené“. Ochutnají produkty světově proslulých cukrářů bez nutnosti cestovat do jejich domovské země.

Fenomén však není úplně nový. Prestižní vídeňský hotel Sacher láká na slavný čokoládový dort už od roku 1832 a podobné klasiky se nyní objevují i v pop-upech (jednorázových stáncích) v zahraničí. Princip je ale stejný. Za relativně dostupnou cenu nabízí hostům pocit luxusu, uzavírá Bloomberg.

Témata: Hotel, pekárna, Bloomberg

