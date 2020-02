Cena cukru roste, národ největších spotřebitelů si chce udělat zásoby

„Ideálně bychom chtěli mít v zásobách 1,3 milionu tun cukru na začátku roku 2021,“ řekl ve středu na Jakartě reportérům Yadi Yusriyadi, hlavní poradce Indonéské asociace pro cukr. „Poptávka domácností jde stále nahoru a pokud nezvýšíme dovoz, ceny i nadále porostou.“



Objem, který chce země v jihovýchodní Asii dovézt, je jedenáctkrát vyšší oproti předchozímu roku, píše Bloomberg. Ministerstvo zemědělství Spojených států předpokládá, že Indonésie koupí během let 2019 a 2020 4,5 milionů tun nezpracovaného cukru.

Od úterý se tento typ cukru obchoduje za víc jak 15,5 centů za libru (asi osm korun za kilogram), což je nejvyšší hodnota od května roku 2017. Tehdy se po téměř padesáti letech zrušily unijní kvóty, které omezovaly výrobu cukru (psali jsme zde).

Celosvětově ceny cukru letos vzrostly o dvanáct procent, což je pro surovinu nejlepší výsledek začátku roku za posledních deset let. Nynější stav je dán nedostatkem nabídky.

Trpký život cukrovarníků

Někdejší největší producent cukrové třtiny, Brazílie, teď vyrábí nejméně cukru v historii. Tamější cukrovary se totiž po poklesu cen před třemi roky rozhodly přejít na výnosnější surovinu, bioethanol. William Hernandes, konzultant brazilských cukrovarů, sdělil v lednu agentuře Reuters, že pokud cena překročí právě onu hranici 15 centů za libru, mohli by se někteří výrobci znovu zaměřit na cukr.

S tím nesouhlasí například Michael McDougall, jednatel newyorské firmy Paragon Global Markets. „Trh s ethanolem je v Brazílii rychlý, cukrovary za vyrobený produkt dostanou zaplaceno do tří dnů, zatímco v případě cukru do 45 dnů, takže výrobci budou skutečně potřebovat hodně dobrý důvod na to, aby se přeorientovali zpátky na cukr.“

Jen ze 34 procent brazilské třtiny se vyrábí cukr, zbytek jde právě na produkci ethanolu. Poptávka po biopalivech totiž dlouhodobě roste.

V produkci cukrové třtiny na tom není dobře ani Thajsko, které se právě potýká se suchem. Očekává se, že jeho výroba klesne o 28 procent na devítileté minimum. Přitom právě Thajsko je nejdůležitějším dovozcem produktu pro Indonésii. Podle dat Statisty dovezla Indonésie v roce 2018 cukr za 35,31 milionů dolarů právě z Thajska. Se špatným počasím, které brání produkci cukru, se potýká i Severní Amerika nebo Indie.