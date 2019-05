Hořký byznys s cukrem. Cena je na dně a výrobci prodělávají

Uvolnění kvót, které 49 let určovaly, kolik toho cukrovary v Evropské unii smějí vyrobit, trh vítal s­ nadšením. Největší pěstitelé se po hlavě vrhali do rozšiřování ploch s­ cukrovou řepou a cukrovary investovaly do navyšování výroby. Výsledek? Obrovské přebytky v objemu až čtyř milionů tun cukru a cena na dně.

Zato spotřebitelé se mohou těšit z­ levného sladidla. Kilogram na pultě letos stojí 12,50 Kč, takřka stejně jako v roce 1990. A cukrovary doufají, že se Čechům a Moravanům jen tak nezačne zajídat. Současné zásoby by totiž Česku stačily na jedenáct let a mizerie na trhu může podle oslovených firem trvat další jeden až dva roky.



První oběti jsou z Německa

Cukerná krize už si přitom vybírá první oběti. Německý Südzucker, který je největším hráčem s roční výrobou kolem pěti milionů tun, na začátku roku oznámil, že uzavře pět cukrovarů. Dva v Německu, dva ve Francii a jeden v Polsku. Sníží tím výrobu zhruba o 700 tisíc tun ročně. Ztráty společnosti dosahují stovek milionů eur.

„Všichni napříč trhem jsou ztrátoví. Nordzucker, Südzucker, Francouzi, Belgičané, všichni… Nedá se s tím nic dělat. Jen čekat, až se vyrovná nabídka s poptávkou a stoupnou ceny,“ řekl MF DNES Oldřich Reinbergr, předseda představenstva tuzemského lídra, společnosti TTD Tereos.



Bilance výroby a spotřeby cukru v Česku, EU a ve světě. (27.5.2019)

Společnost se šestimiliardovým obratem se dvěma cukrovary v Dobrovici a Českém Meziříčí a třemi tuzemskými lihovary si podobně jako ostatní naordinovala tvrdé úspory. Poprvé v historii se ve fiskálním roce 2018/2019 propadla do ztráty ve výši 178 milionů korun. Hospodářský výsledek se meziročně snížil o 538 milionů a se ztrátou počítá i letos.

TTD Tereos, jenž má v Česku ve výrobě cukru nadpoloviční podíl, šetří ve všech oblastech: v logistice cukrové řepy, manipulaci s výrobky a skladování, na mzdách, výdajích na energie nebo investicích. Firma nepropouští, ale na mzdách přidávala navzdory trvale nízké nezaměstnanosti jen kosmeticky.

Společnost se věnuje i výrobě průmyslového i potravinářského lihu. Ten je momentálně ziskovější, ale nemůže vykompenzovat ztráty z cukru, který generuje 70 procent obratu firmy.

Urvat si co nejvíc

Evropské cukrovary přivedla do úzkých jejich hamižnost. Podle Jana Křováčka, ředitele Svazu pěstitelů cukrové řepy, zemědělci ve velkém navýšili plochy na pěstování cukrové řepy. V Německu a ve Francii až o pětadvacet procent, v Česku asi o desetinu. Teď ale místo řepy sázejí jiné plodiny.

Významní hráči na trhu se totiž přepočítali. Očekávali, že vzniknou přebytky, ale nikdo netušil, že bude krize tak hluboká. V roce 2017/2018 se vyrobilo v Evropské unii 20 milionů tun cukru, zhruba 2,5 milionu nad evropskou spotřebu. Velké zásoby jsou však i ve světě.

„Uvědomili jsme si, že na světě je příliš mnoho cukrové třtiny a­ řepy,“ řekl Alain Commissaire letos v dubnu, když vysvětloval, proč druhý největší výrobce cukru ve Francii, Cristal Union, zavře dva cukrovary. British Sugar zase ukončí provoz fabriky ve Španělsku.

„V Evropě je moc výrobních kapacit. Každý stát chtěl navýšit plochu a brát trh na úkor někoho jiného,“ shrnul jádro problému Jiří Hollein, ředitel Moravskoslezských cukrovarů, druhého největšího producenta cukru v Česku, který loni vyrobil 155 tisíc tun.

Žádný ze sedmi tuzemských cukrovarů zavírat neplánuje, ale dva největší hráči rozhodnutí nemají ve své moci. Moravskoslezské cukrovary vlastní rakouský velkovýrobce Agrana a TTD Tereos francouzská skupina Tereos. V Česku mají dohromady čtyři cukrovary.

„Nechci o tom spekulovat. Je to jejich majetek, stát se to samozřejmě může. Zatím jsem ale nic takového neslyšel,“ odpověděl Reinbergr na dotaz, zda může očekávat uzavření některé z fabrik.

Německý Nordzucker, druhý největší producent cukru v Evropě, jenž je 35procentním akcionářem TTD Tereos, před pár dny oznámil ztrátu z poslední sklizně ve výši 36­ milionů eur, tedy 930 milionů korun.

„Teď je to o konkurenci, kdo s koho. Je jasné, že se musí snížit výroba, ať už řízeně uzavřením fabrik, nebo se to bude dít na základě dlouhodobé konkurence, která bude firmy vyčerpávat až do bankrotu,“ popsal šéf TTD Tereos nová pravidla volného trhu, která se firmy v Evropě musí učit.

Se ztrátou uzavřely loňský rok i ­Moravskoslezské cukrovary. Rakouský akcionář však podle ředitele jasně deklaroval zachování výroby.

Vedle lídrů jsou v Česku další tři menší výrobci: Cukrovar Vrbátky, Prosenice a Litovelská cukrovarna. A čelí týmž problémům.

„Letošek bude nejkrizovější. Loni jsme byli mírně v plusu, letos nám vychází ztráta. Nějak se tím probijeme,“ věří předseda představenstva Litovelské cukrovarny Leopold Klabal.

Evropská unie dává od problémů v sektoru ruce pryč. Výrobcům vzkázala, že jsou na volném trhu a mají si poradit sami. Spoléhat se tak musí na národní podpory, které v Česku tvoří kolem 450 milionů korun ročně. Producenti upozorňují, že v některých zemích jsou dotace v přepočtu na hektar až trojnásobné.