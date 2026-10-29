Čistý zisk Shell stoupl na 10,81 miliardy dolarů (236,2 miliardy Kč), což je téměř dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni, kdy zisk činil 5,43 miliardy dolarů. Upravený čistý zisk firmy TotalEnergies vzrostl více než dvojnásobně na 9,1 miliardy dolarů (198,9 miliardy Kč) z loňských čtyř miliard amerických dolarů. Vyplývá to z tiskových zpráv, které ve čtvrtek společnosti zveřejnily.
Analytici podle agentury Reuters očekávali, že Shell vykáže čistý zisk 10,33 miliardy dolarů a Total 8,3 miliardy dolarů. Hlavním pohonem růstu zisku obou firem jsou rafinerie. Marže rafinerií obou firem stouply meziročně téměř čtyřnásobně. U Shell činily 42 dolarů za barel a u Totalu 33,2 dolarů za barel.
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Divize rafinace a chemikálií firmy Total vykázala rekordní čistý zisk 3,6 miliardy dolarů. To byl více než pětinásobek loňského zisku a dvojnásobek proti předchozímu čtvrtletí. Generální ředitel Patrick Pouyanné v prohlášení upozornil, že růst rafinerského výkonu o téměř deset procent spolu se silným obchodováním s ropou přinesl rekordně vysoké rafinerské marže v Evropě i ve světě.
Společnost Shell překonala očekávání ve všech svých segmentech. Těžba ropy a zemního plynu firmy však za devět měsíců letošního roku meziročně klesla o 17 procent. Hlavním důvodem byly dopady konfliktu na Blízkém východě, které omezily produkci v Kataru. Objem zkapalňování zemního plynu (LNG) ale vzrostl o 12 procent, zejména díky postupnému navyšování produkce v závodě LNG Canada, který vykompenzoval výpadky produkce v Kataru.
Shell navýšila čtvrtletní program zpětného odkupu akcií na pět ze tří miliard dolarů, což je druhý nejvyšší doposud oznámený objem odkupu. Total zopakoval, že ve čtvrtém čtvrtletí hodlá odkoupit akcie za 2,5 miliardy dolarů a další akcie ve stejném objemu odkoupí i v prvním čtvrtletí.