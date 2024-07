Dozvuky globálního kolapsu IT systémů. Delta Airlines musí stále rušit lety

Jedna z největších světových leteckých společností, Delta Airlines, stále ještě bojuje s následky masivního výpadku IT systémů, který aerolinkám po celém světě způsobil obrovské problémy. To však bylo v pátek – a většině postižených firem, včetně aerolinek, se od té doby podařilo své IT systémy zprovoznit.