Při útoku, který se podařilo zastavit, se hackeři podle sdělení dostali k účtu banky Arkéa a provedli převody do jiných bank. K účtům klientů se však útočníci nedostali, takže ti neutrpěli žádné ztráty. Informaci médií o celkové hodnotě transakcí banka nepotvrdila s tím, že ztráty stále vyhodnocuje (v první polovině roku přitom společnost dosáhla čistého zisku 230 milionů eur).
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Odcizené prostředky útočníci převedli na kryptoměny na specializovaných platformách. Část z nich se nicméně podařilo zablokovat, dodala banka s tím, že podniká kroky k jejich navrácení. Arkéa zároveň vyloučila možnost, že by převody způsobila lidská chyba.
Crédit Mutuel Arkéa je družstevní bankovní skupina, která zaměstnává více než 12 000 lidí a obsluhuje 5,8 milionu klientů a členů. Vykazuje celkovou bilanční sumu ve výši 211,5 miliardy eur a působí v Bretani a na jihozápadě Francie.