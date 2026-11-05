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Francouzskou regionální banku napadli hackeři. Škoda činí 100 milionů eur

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  14:46

Budova bankovní skupiny Credit Mutuel Arkea v Le Relecq-Kerhuon v západní Francii (12. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Francouzská regionální banka Crédit Mutuel Arkéa se stala terčem kybernetického útoku, jak oznámila ve středeční tiskové zprávě. Podle médií došlo k podvodným transakcím za více než 100 milionů eur (2,43 miliardy Kč) a pařížská prokuratura uvedla, že ve věci zahájila vyšetřování.

Při útoku, který se podařilo zastavit, se hackeři podle sdělení dostali k účtu banky Arkéa a provedli převody do jiných bank. K účtům klientů se však útočníci nedostali, takže ti neutrpěli žádné ztráty. Informaci médií o celkové hodnotě transakcí banka nepotvrdila s tím, že ztráty stále vyhodnocuje (v první polovině roku přitom společnost dosáhla čistého zisku 230 milionů eur).

Další kybernetický útok. Francie čelila úderu na krevní banky

Odcizené prostředky útočníci převedli na kryptoměny na specializovaných platformách. Část z nich se nicméně podařilo zablokovat, dodala banka s tím, že podniká kroky k jejich navrácení. Arkéa zároveň vyloučila možnost, že by převody způsobila lidská chyba.

Crédit Mutuel Arkéa je družstevní bankovní skupina, která zaměstnává více než 12 000 lidí a obsluhuje 5,8 milionu klientů a členů. Vykazuje celkovou bilanční sumu ve výši 211,5 miliardy eur a působí v Bretani a na jihozápadě Francie.

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