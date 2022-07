Čína konečně rozvolňuje, lidé se už do Pekingu dostanou přímým letem

Web letecké společnosti Air China Ltd. nyní nabízí každý týden přímý let z Paříže do Pekingu, dopravce Spojených arabských emirátů Etihad Airways spustil přímou linku do hlavního města už koncem června. Bylo to krátce poté, co Čína zkrátila povinnou covidovou karanténu na polovinu.

„Ti, kteří zvažují návštěvu Číny, nyní musí tedy počítat se sedmidenní izolací,“ informoval Čínský národní rozhlas.

Čínské letecké úřady daly stopku přímým letům do Pekingu ze zámoří počátkem roku 2020 a proměnily tak cestování v noční můru. Komukoli, kdo chtěl navštívit čínskou metropoli, úřady nejprve nařídily povinnou čtrnáctidenní karanténu v jednom z předem schválených „měst“ a až potom dostal povolení pokračovat v cestě.

Tamní správa pro civilní letectví potvrdila, že začala nyní postupně navyšovat počet zahraničních komerčních letů a bude pokračovat ve vyjednávání s některými zeměmi o jejich dalším rozšíření.

Jedno letadlo týdně

Zatímco se zbytek světa učí s virem žít, Čína zůstává i přes lehce polevující pravidla uzavřena. Každý cestující musí absolvovat celou škálu různých restriktivních procedur a počítat s možným narušení své cesty. Aerolinky mohou zatím vypravit pouze jeden mezinárodní let týdně. Není ovšem vyloučeno, že to v případě výskytu nákazy nebude mít dlouhého trvání.

Data společnosti VariFlight ukazují, že v úterý na letišti hlavního města Číny přilétlo a odlétlo 94 mezinárodních spojů. Týž den před dvěma lety jich přitom bylo 2 883.

Čínské aerolinky ale plánují své lety rozšířit i do zbytku světa, ohlásila čínská státní televize CCTV začátkem července. Air China obnoví lety do Evropy a Asie, zatímco China Eastern Airlines se chystá zvýšit frekvenci až na 130 mezinárodních letů týdně, doplňuje CCTV.