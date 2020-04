Pivovar Corona kvůli koronaviru zavírá. Sládci možná budou vařit i z domova

Kromě Corony přeruší jeho mateřská Grupo Modelo i výrobu dalších svých značek, třeba piv Pacífico nebo Modelo. Podle agentury Reuters celkem exportuje do 180 zemí světa. Pivovar se na uzavření údajně připravoval již s předstihem a zaměstnancům by tak nemělo hrozit propouštění.

Uzavřením pivovar reaguje na opatření tamní vlády proti šíření COVID-19. Počet nakažených v zemi tento týden překročil 1 500, padesát lidí na nemoc zemřelo. Vláda tak po vzoru některých států USA nařídila uzavření všech závodů, jejichž výroba není nepostradatelná.

Corona je však připravena s vládou jednat o výjimce. „Pokud bude považovat za vhodné označit pivo za produkt zemědělského průmyslu, jsme připraveni najet na zvláštní režim,“ uvedla firma.

Až 75 procent zaměstnanců by podle ní mohlo na zajištění stabilních dodávek piva pracovat z domova. Bližší informace o tom, jak by to vypadalo, však neuvedla. Je možné, že jej část bude vznikat v domácím prostředí.

Největší konkurent Corony v Mexiku, Heineken, zatím o uzavírání svých pivovarů nemluví. Například ve státě Nuevo León se však budou pivovary muset nejspíš zavřít. Ve středu to s explicitním důrazem na Heineken uvedl její mluvčí, píše web Bankok Post. Reakci tamních občanů místní média připisovala k panice – zběsile začali nakupovat zásoby.

Corona se od začátku pandemie COVID-19 stala terčem mnohých vtípků. Ve Spojených státech se totiž zprvu část lidí obávala, že by se pitím piva této značky mohla nakazit. Podoba jejího názvu se slovem koronavirus jí pak vysloužila také zvýšenou mediální pozornost.