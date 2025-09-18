Dům zesnulého šéfa týmu F1 je na prodej. Kousek historie stojí dvě desítky milionů

Na realitním trhu se objevila gregoriánská stavba z roku 1830, ve které bydlel někdejší šéf týmu Formule 1. Dům je situovaný v Bastonu u Spaldingu v anglickém hrabství Linconshire. Panství se třemi pokoji, krytým bazénem a velkou garáží prodává syn zesnulého Colina Crabbea za 800 tisíc liber, tedy v přepočtu za 22,6 milionu Kč.
Na realitním trhu se objevila gregoriánská stavba z roku 1830, ve které bydlel někdejší šéf Formule 1 Colin Crabbe. (18. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Colin Crabbe, někdejší šéf Formule 1.
„Baston House byl pro mého otce víc než jen domovem, byl srdcem jeho dobrodružství. Bylo to místo, kde vracel k životu výjimečná auta a kde sdílel svou vášeň s mnoha lidmi. Doufáme, že příští majitelé ocení ducha tohoto místa a příběhy, které v sobě skrývá,“ sdělil Crabbeův syn Alastair, který inzerát objednal.

Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně

Každou ze tří ložnic doplňuje vlastní luxusní koupelna. Jídelní stůl se nachází v prostorné kuchyni. Ve studovně najdeme vestavěné knihovny. Kancelář navíc nabízí atraktivní výhled podél celé délky zahrady, stejně jako zahradní místnost, jejíž francouzské dveře vás zavedou do velkého dvora, který vede mezi hlavním domem a přístavbami. Univerzální přístavby jsou dvě, každá opatřena vlastním apartmá. Mohou tak sloužit jako čtvrtá a pátá ložnice pro obyvatele domu, jejich hosty, či pomoc.

Pozemek se může chlubit rozlehlou zděnou zahradou se vzrostlými okrajovými porosty, která je rájem nadšenců do zahradničení a skotačivých dětí. K dispozici je také nadzemní bazén.

Colin Crabbe, někdejší šéf Formule 1.
Colin Crabbe měl vlastní stáj Formule 1 od roku 1969 do roku 1970 nazvanou Colin Crabbe Racing. Zúčastnil se 18 závodů. K tomu byl navíc vášnivým sběratelem historických vozidel a rozený vypravěč.

Podle serveru Magneto dokázal bývalý důstojník skotské gardy v jednu chvíli bavit příběhy o tom, jak učil prince Michaela z Kentu správně řadit dvojitou spojku při jízdě vozem Vauxhall 30/98 z roku 1920 napříč Ruskem, a v další chvíli vyprávěl, jak pomohl neznámému Švédovi k velkému průlomu v závodech Grand Prix. Jednalo se o Ronnieho Petersona. Letos v březnu zemřel přirozenou smrtí ve věku 82 let po dlouhém období zhoršujícího se zdraví.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.