Ceny kakaa klesly. Čokoládový gigant Hershey se vrací k původním recepturám

  18:00
Po poklesu cen kakaa se čokoládovému trhu pravděpodobně blýská na lepší časy. Americká společnost Hershey oznámila návrat k původním recepturám, podle odborníků by mohly následovat i další společnosti. Obrat přichází po období rekordně drahého kakaa, kdy výrobci šetřili surovinu zmenšováním tabulek nebo čokoládovými náhražkami.
Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném...

Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném království (15. července 2021) | foto: Profimedia.cz

Tabulka mléčné čokolády Hershey’s (13. června 2025)
Čokoládové pusinky od výrobce Hershey. (19. února 2009)
Kissmobile postavili v roce 1997 na počest 90. výročí firmy Hershey’s Kisses z...
Delikátní Reese´s košíčky s arašídovým máslem. (1. září 2014)
Krok společnosti Hershey přichází po kritice vnuka zakladatele značky Reese’s, který začátkem roku obvinil firmu ze snížení kvality ingrediencí v některých produktech. V únorovém příspěvku na LinkedInu tvrdil, že Hershey nahradil tradiční ingredience, jako je mléčná čokoláda a arašídové máslo, levnějšími alternativami.

„Při současných cenách kakaa dává jednoznačně smysl vrátit se k opravdové čokoládě,“ uvedl pro agenturu Reuters nezávislý konzultant Roger Bradshaw.

Společnosti Mondelez a Nestlé změny receptur zatím nekomentovaly. Ferrero uvedlo pouze, že jeho receptury nejsou závislé na krátkodobých výkyvech cen surovin.

Prudký pokles cen

Ceny kakaa od rekordních hodnot z roku 2024 klesly téměř o 70 procent. Výrobci čokolády při vysokých cenách začali snižovat zásoby kakaa, zmenšovat velikosti tabulek, přidávat více oplatků, ovoce a ořechů a uvádět na trh výrobky s nižším obsahem kakaa.

Podle analytika Steva Wateridge by poptávka po kakau mohla za 12 měsíců do konce září klesnout na nejnižší úroveň za devět let. Pokles cen kakaa by podle něj měl vést k obnovení poptávky už ve druhé polovině roku. „Faktory, které nás k těmto cenovým minimům tlačily, pravděpodobně všechny odezní,“ zmínil Wateridge.

Než se ceny kakaa projeví na cenách čokolád v maloobchodech, však může trvat i deset měsíců. Výrobci totiž ceny nákupů zajišťují dlouho dopředu a drží velké zásoby, napsala agentura Reuters. Podotkla ovšem, že obchodní řetězce a další odběratelé už začali na výrobce tlačit, aby své produkty zlevnili.

Například společnost Mondelez minulý měsíc uvedla, že v Evropě snížila ceny některých čokoládových výrobků a začíná pozorovat růst prodejních objemů. Švýcarsko-belgický zpracovatel kakaa, společnost Barry Callebaut, který dodává suroviny známým firmám, jako je například Nestlé, uvedl, že při současných cenách kakaa může být výroba pravé čokolády levnější než výroba jejích náhražek.

Přechod zpět k tradičnější čokoládě by byl dobrou zprávou pro téměř dva miliony pěstitelů kakaa v chudých oblastech na Pobřeží slonoviny a v Ghaně. Oživení poptávky po kakau ale bude podle expertů pomalé. Část zákazníků si totiž mezitím zvykla na alternativy čokolády a výrobci některé levnější produkty pravděpodobně ponechají v nabídce.

„Očekávám, že co se týče poptávky, návrat na úroveň před rokem 2023/24 bude trvat 2,5 roku,“ zmínil pro agenturu Reuters konzultant, který si nepřál být jmenován.

