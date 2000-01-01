náhledy
Nejlepší kreativní mistři čokolatiéři, kteří spojují znalost čokolády s dokonalým uměleckým cítěním, se v belgických Antverpách utkali o vítězství v prestižní soutěži World Chocolate Masters. Finále soutěže se poprvé nekoná v Paříži, ale v ikonické budově burzy v belgických Antverpách.
Autor: AP
Na finále do Antverp se sjelo patnáct regionálních vítězů. Heslo letošního ročníku „Play & Taste“ (Hraj si a ochutnávej) vyzývá finalisty k tomu, aby čokoládu pojali novým způsobem – jako interaktivní, emocionální a smyslový zážitek. (26. října 2026)
Autor: AP
O vítězství usiluje i Ital Tommaso Grollero se svou čokoládovou chobotnicí. (26. října 2026)
Autor: AP
Japonský čokolatiér Keita Koshimizu na soutěži World Chocolate Masters v belgických Antverpách (26. října 2026)
Autor: AP
Jeden z účastníků World Chocolate Masters pracuje na detailu svého výtvoru (26. října 2026)
Autor: AP