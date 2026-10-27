Čokokudlanka i chobotnice. Mistři čokolády soutěží v Antverpách o světový titul

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Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...
Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?
Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...
Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel
Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...
Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii
Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...
Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde
Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...
Dvě třetiny Američanů odmítají nová datová centra. Bojí se AI i ztráty práce
Umělá inteligence podle většiny Američanů představuje pro společnost spíše hrozbu než přínos. Dvě třetiny obyvatel USA odmítají výstavbu nových datových center, která jsou pro rozvoj AI klíčová....
Nájemníci se přou s majiteli bytů o úroky z kauce. Kalkulačka radí osm procent
Nájemníky a majitele bytů rozděluje pohled na úročení kauce. Tu nájemníci skládají před nastěhováním a po ukončení smlouvy by ji měli dostat zpět navýšenou o úroky. Jejich výše však budí diskuse....
Coca-Cola se přecenila s nákupem řetězce Costa Coffee. Prodej se jí zatím nedaří
Coca-Cola koupila v roce 2018 britský kavárenský řetězec Costa Coffee za 5,1 miliardy dolarů s cílem dobýt světový trh s kávou. Její ambiciózní plány se však nenaplnily. Loni se nápojový gigant...
Provize realitních makléřů roste. U dvojpokojového bytu může být statisícová
Provize makléřů mohly za posledních deset let vzrůst více než trojnásobně. Není to však důsledkem zdražování služeb. Ze tří čtvrtin jsou na vině stále rostoucí ceny nemovitostí, ukázala modelová...
Dermacol loni prodělal 55,2 milionu korun, ztrátu téměř ztrojnásobil
Český výrobce kosmetiky Dermacol loni prohloubil ztrátu na 55,2 milionu korun z předloňských 20,5 milionu korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. Tržby firmy loni meziročně...
Rakouské vepřové sádlo prodávané v Lidlu žluklo. Veterináři jej stahují z trhu
Státní veterinární správa (SVS) stahuje z trhu žluknoucí vepřové sádlo od rakouského výrobce, které prodává obchodní řetězec Lidl. Inspektoři u sádla zjistili zvýšenou hodnotu takzvaného peroxidového...
AI euforie v Číně skončila. Některé akcie ztratily polovinu hodnoty
Čínští investoři ještě před několika měsíci ve velkém nakupovali akcie technologických společností. Nyní však mnozí sčítají ztráty. Kupříkladu výrobce robotů Unitree přišel od srpnového vstupu na...
Zakladatelé Anthropicu se díky AI zařadili mezi nejbohatší lidi planety
Majetek každého ze sedmi zakladatelů společnosti Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, se odhaduje na více než 13 miliard dolarů (280 miliard korun). Vyplývá to z dokumentů zveřejněných...
Ministerstvo dopravy chce od půlky příštího roku zdražit mýtné pro nákladní auta
Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad 12 tun má vzrůst sazba na...
Mimořádná daň na rafinerie může ohrozit celý český průmysl, varuje Svaz
Nová daň na zvýšené marže rafinerií, kterou koncem září schválila vláda, ohrozí podle Svazu průmyslu celý český průmysl. Vládní návrh totiž může podle svazu za mimořádný zisk považovat i pouhý návrat...
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Na pražském letišti letos odbavili skoro 14 milionů cestujících. Nejvíce lidí míří do Londýna
Za tři čtvrtletí letošního roku odbavilo Letiště Václava Havla 13,9 milionu cestujících. Meziročně je to o 4,6 procenta víc. Na letišti vzrostl i počet letů, celkově o 3,4 procenta na více než 109...
Čokokudlanka i chobotnice. Mistři čokolády soutěží v Antverpách o světový titul
Nejlepší kreativní mistři čokolatiéři, kteří spojují znalost čokolády s dokonalým uměleckým cítěním, se v belgických Antverpách utkali o vítězství v prestižní soutěži World Chocolate Masters. Finále...