Kanadská společnost Coinkite, výrobce zařízení Coldcard, na konci minulého týdne upozornila své zákazníky, že některé verze firmwaru obsahují kritickou bezpečnostní chybu. Ta ohrožuje peněženky vytvořené pomocí zranitelného softwaru.
Podle analytiků společnosti Galaxy Research bylo do pondělí z více než 4 500 peněženek odčerpáno přibližně 1 367 bitcoinů v hodnotě kolem 86 milionů dolarů. Ztráty přitom rychle narůstaly – ještě v pátek se odhadovaly na zhruba 38 milionů dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
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Chyba byla v samotném vytváření klíčů
Hardwarové peněženky uchovávají soukromé kryptografické klíče mimo internet. Právě jejich izolace od online prostředí je důvodem, proč jsou považovány za nejbezpečnější způsob ochrany kryptoměn před hackery.
V tomto případě však problém nespočíval v připojení k internetu, ale v samotném procesu vytváření tzv. seed phrase – posloupnosti slov, která slouží jako hlavní záloha a umožňuje obnovit přístup k peněžence, vysvětluje Bloomberg.
Podle zprávy expertního týmu společnosti Block byl algoritmus pro generování náhodných čísel implementován chybně. V určitých situacích místo skutečně náhodných hodnot využíval předvídatelné údaje, například sériové číslo zařízení. To útočníkům umožnilo posloupnosti slov zpětně dopočítat a získat plnou kontrolu nad peněženkami.
„Ukazuje to, že samotný fakt, že jsou kryptoměny offline, ještě nezaručuje bezpečnost. Zařízení pouze vytváří vaše přístupová hesla. Pokud je matematický základ chybný, lze je zpětně odvodit,“ uvedl šéf kyberbezpečnostní společnosti Failsafe Aneirin Flynn.
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Majitelé sledovali, jak jejich úspory mizí
Řada uživatelů zpočátku nevěřila, že by se útok mohl týkat právě jejich peněženek. Jeden z poškozených, Jonathan Goodman, uvedl, že si svou peněženku otevřel jen proto, aby měl jistotu.
„Jakmile se načetla, věděl jsem, že je konec. Viděl jsem červené řádky s odchozími transakcemi. Během sedmi minut byly všechny tři moje peněženky úplně vyprázdněné,“ popsal pro Bloomberg.
Útočníci podle expertů postupují systematicky. Jakmile dokážou znovu vypočítat přístupové údaje k peněžence, okamžitě převádějí bitcoiny na vlastní adresy.
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Výrobce vydal opravu
Společnost Coinkite potvrdila, že prostředky uložené v peněženkách vytvořených pomocí zranitelného firmwaru jsou ohrožené. Současně oznámila, že pro všechny dotčené modely již vydala opravenou verzi firmwaru a doporučuje uživatelům co nejrychleji přesunout své prostředky do nově vytvořených peněženek s bezpečně vygenerovanými klíči.
Podle společnosti TRM Labs, která se zabývá analýzou blockchainu, bylo v první polovině letošního roku při hackerských útocích odcizeno kryptoměn za 972 milionů dolarů. To je sice méně než 2,3 miliardy dolarů za stejné období loňského roku, počet útoků ale vzrostl na rekordních 207 případů.
Šéf globální politiky TRM Labs Ari Redbord upozornil, že kompromitace infrastruktury a kryptografických klíčů tvoří jen asi 15 procent všech incidentů, představují však přibližně 76 procent celkových finančních ztrát.
„Případ Coldcard ukazuje, že vlastní úschova kryptoměn riziko neeliminuje, pouze ho přesouvá na samotného uživatele,“ uvedl Redbord.
Pro některé poškozené je útok důvodem přehodnotit vztah ke kryptoměnám. Goodman po ztrátě všech prostředků prohlásil, že už do bitcoinu investovat nehodlá. „Pokud je to opravdu tak složité a technické, možná to za to nestojí. Ve skutečnosti skoro nikdo neví, jak to celé funguje,“ uzavřel.